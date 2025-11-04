De Oranje Leeuwinnen weten tegen wie ze het opnemen tijdens de aankomende WK-kwalificatiecyclus: Frankrijk, Polen en Ierland. Dinsdagmiddag was de loting op het UEFA-hoofdkantoor in Nyon (Zwitserland) en Oranje is ingedeeld in Groep A2.

Nederland en Frankrijk speelden afgelopen zomer ook al tegen elkaar tijdens het EK in Zwitserland. Destijds ging Oranje kansloos onderuit (2-5), waardoor de ploeg van toenmalig bondscoach Andries Jonker uit het toernooi lag. Eind vorige maand speelden de Oranje Leeuwinnen in de eerste interland van de nieuwe bondscoach, Arjan Veurink, een oefenwedstrijd tegen Polen (0-0). Ierland is de laatste tegenstander. Dat land heeft tot dusver nooit deelgenomen aan een groot internationaal toernooi.

De eerste kwalificatiewedstrijden worden afgewerkt tussen 3 en 7 maart 2026. Als Nederland groepswinnaar wordt, is de ploeg rechtstreeks geplaatst voor het WK van 2027. Dat toernooi wordt in Brazilië gehouden. Bij een tweede, derde of vierde plaats moeten de Leeuwinnen via de play-offs nog twee landen verslaan om zich te kwalificeren voor het WK. Het toernooi, waar 32 landen aan meedoen, begint op 24 juni 2027.

Op basis van de resultaten in de Nations League werd Nederland ingedeeld in Pot 2. Daardoor wist de ploeg van Veurink vooraf al dat ze één zware tegenstander zouden treffen uit de loting. Europees kampioen Engeland zat echter ook in Pot 2, hierdoor hoefde de nieuwe bondscoach het sowieso niet op te nemen tegen het land waar hij eerder voor actief was. Frankrijk werd de lastige tegenstander, terwijl ook Polen niet onderschat mag worden.