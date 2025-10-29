nam dinsdagavond afscheid van de Oranje Leeuwinnen. Haar 248ste interland vond plaats in het Goffertstadion tegen Canada (1-0 zege). Wesley Sneijder zat op de tribune en na afloop legt Spitse uit dat hij er speciaal voor haar was.

De 35-jarige Spitse kondigde eerder deze maand haar afscheid bij het Nederlands elftal aan. Dinsdagavond speelde ze haar 248ste en laatste wedstrijd in het Oranje shirt, in Nijmegen tegen Canada. De enige goal van de wedstrijd kwam op naam van Lynn Wilms, haar eerste interlanddoelpunt.

Spitse en Sneijder

Op de tribune was Sneijder, recordinternational bij de mannen, aandachtig toeschouwer. Voor Spitse was het heel speciaal dat de oud-middenvelder aanwezig was. "Dat hij hier aanwezig is, maakt het extra bijzonder. Dat waardeer ik heel erg", liet ze weten bij de NOS. "Hij is speciaal voor mij hierheen gekomen. Hij was altijd mijn voorbeeld en idool. Maar nu is hij mijn vriend geworden. Dat is echt fantastisch."

Emotioneel afscheid

Naast Sneijder zaten er nog honderd andere genodigden die het afscheid van Spitse wilden meemaken. "Het is zo bijzonder dat iedereen hier is. Dat maakt zo'n afscheid extra mooi. Ik heb ook zoveel mooie en leuke berichten gekregen. Het moet nog allemaal bezinken", reflecteerde ze op de vele steun die ze kreeg. "Dit is toch iets wat je al jaren hebt gedaan, dit wordt wel even slikken straks."