Live voetbal

Sneijder op uitnodiging van Spitse bij haar afscheidswedstrijd bij Oranje Leeuwinnen

Sherida Spitse en Wesley Sneijder
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
29 oktober 2025, 13:49

Sherida Spitse nam dinsdagavond afscheid van de Oranje Leeuwinnen. Haar 248ste interland vond plaats in het Goffertstadion tegen Canada (1-0 zege). Wesley Sneijder zat op de tribune en na afloop legt Spitse uit dat hij er speciaal voor haar was.

De 35-jarige Spitse kondigde eerder deze maand haar afscheid bij het Nederlands elftal aan. Dinsdagavond speelde ze haar 248ste en laatste wedstrijd in het Oranje shirt, in Nijmegen tegen Canada. De enige goal van de wedstrijd kwam op naam van Lynn Wilms, haar eerste interlanddoelpunt. 

Spitse en Sneijder

Artikel gaat verder onder video

Op de tribune was Sneijder, recordinternational bij de mannen, aandachtig toeschouwer. Voor Spitse was het heel speciaal dat de oud-middenvelder aanwezig was. "Dat hij hier aanwezig is, maakt het extra bijzonder. Dat waardeer ik heel erg", liet ze weten bij de NOS. "Hij is speciaal voor mij hierheen gekomen. Hij was altijd mijn voorbeeld en idool. Maar nu is hij mijn vriend geworden. Dat is echt fantastisch."

Emotioneel afscheid

Naast Sneijder zaten er nog honderd andere genodigden die het afscheid van Spitse wilden meemaken. "Het is zo bijzonder dat iedereen hier is. Dat maakt zo'n afscheid extra mooi. Ik heb ook zoveel mooie en leuke berichten gekregen. Het moet nog allemaal bezinken", reflecteerde ze op de vele steun die ze kreeg. "Dit is toch iets wat je al jaren hebt gedaan, dit wordt wel even slikken straks."

➡️ Meer voetbalnieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
De Nederlandse vrouwenploeg voorafgaand aan het duel met Engeland (4-0 verlies) op het EK 2025

Oranje Vrouwen tegen Polen te zien op NPO 1 Extra en online livestream

  • vr 24 oktober, 16:52
  • 24 okt. 16:52
Sherida Spitse

Sherida Spitse (35) neemt afscheid bij Oranje Leeuwinnen

  • ma 13 oktober, 17:20
  • 13 okt. 17:20
Andries Jonker, de bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg

Andries Jonker moet Nederlandse club in crisis redden

  • vr 26 september, 19:30
  • 26 sep. 19:30
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Sherida Spitse

Sherida Spitse
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 35 jaar (29 mei 1990)
Positie: Middenvelder
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Ajax
19
2
2023/2024
Ajax
22
4
2022/2023
Ajax
20
5
2021/2022
Ajax
24
2

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel