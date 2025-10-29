FC Den Bosch en ADO Den Haag hebben in een statement vol afschuw gereageerd op de ongeregeldheden bij de bekerwedstrijd van dinsdagavond. Bij een 2-3 tussenstand in het voordeel van de bezoekers uit Den Haag kwamen supporters van Den Bosch het veld op om de confrontatie met het uitvak te zoeken. Daarop werd het duel stilgelegd.

FC Den Bosch en ADO Den Haag stonden dinsdagavond tegenover elkaar in de KNVB Beker. Na 23 minuten stonden de bezoekers al op een 0-2 voorsprong na doelpunten van Luka Reischl en Daryl van Mieghem. Tien minuten later bracht Thijs van Leeuwen de spanning terug, waarna hij kort na rust gelijk maakte. In de 55ste minuut zette Van Mieghem ADO vanaf de stip weer op voorsprong, waarna het onrustig werd. Al de hele wedstrijd waren de supporters van beide ploegen beledigingen naar elkaar aan het roepen en na de 2-3 van ADO ging het volledig mis.

Supporters van Den Bosch betraden het veld en probeerden het uitvak in te gaan. Het hek dat de ADO-fans scheidde van het veld werd omver getrokken, waarna supporters met vuurwerk naar elkaar gooiden. Scheidsrechter Marc Nagtegaal had de spelers op dat punt al naar binnen geroepen. Na een lange onderbreking van zo'n anderhalf uur werd het duel hervat, nadat het uitvak met ADO-fans leeggehaald was door de burgemeester van Den Bosch. In de laatste dertig minuten wist FC Den Bosch de 3-3 te maken en een verlenging uit het vuur te slepen. In de verlenging werd er niet gescoord, waardoor strafschoppen voor de beslissing moesten zorgen. De penalty's werden uiteindelijk beter genomen door de thuisploeg.

Inmiddels hebben beide clubs middels een officieel statement gereageerd op de rellen in Stadion De Vliert. "Vol afschuw willen we ons als club uitspreken over de incidenten tijdens de bekerwedstrijd FC Den Bosch – ADO Den Haag van vanavond. De acties van een groep personen hebben de voetbalavond voor de goedwillende meerderheid verziekt. Beide clubs keuren de gebeurtenissen ten strengste af. FC Den Bosch gaat er alles aan doen om de daders keihard te straffen, te verbannen uit ons stadion en waar mogelijk strafrechtelijk te vervolgen. De incidenten van vanavond gaan consequenties hebben voor de wedstrijden tussen beide clubs in de toekomst", aldus FC Den Bosch.

"Dergelijke incidenten horen niet thuis in het voetbal", steekt ADO Den Haag van wal. "Het is diep triest dat het gedrag van een beperkte groep de beleving voor de overgrote meerderheid overschaduwt. Hun daden tasten niet alleen de sfeer in het stadion aan, maar ook het imago van beide clubs en het voetbal in het algemeen. De gebeurtenissen zullen onvermijdelijk gevolgen hebben voor de toekomst. ADO Den Haag en FC Den Bosch werken volledig mee aan de onderzoeken van de autoriteiten. De clubs doen er alles aan om de betrokkenen te identificeren en zullen tegen hen harde maatregelen nemen."