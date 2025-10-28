Live voetbal 26

Tweede helft Gemert - Fortuna Sittard uitgesteld na misdragingen in uitvak

VV Gemert - Fortuna Sittard
Foto: © ESPN
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
28 oktober 2025, 20:05

De tweede helft van het bekerduel tussen VV Gemert en Fortuna Sittard is dinsdagavond uitgesteld. Aan het einde van de eerste helft braken fans van de Eredivisieclub door de hekken heen, waarna er chaos ontstond.

Fortuna Sittard speelt dinsdagavond een uitwedstrijd bij VV Gemert in de KNVB Beker. Door middel van hekken is er een tijdelijk uitvak gemaakt, zodat supporters van de Limburgers met hun club meekonden naar Noord-Brabant. Halverwege de wedstrijd ging het echter mis: supporters van Fortuna braken namelijk door de hekken heen en verlieten het uitvak. Op dat moment stond het 0-0.

Artikel gaat verder onder video

Terwijl alle spelers na de rust weer klaarstonden om aan de tweede helft te beginnen, liet arbiter Robin Hensgens op zich wachten. De scheidsrechter leek in overleg te zijn met Zeist over de veiligheid op het sportpark in Gemert. Na enkele minuten werden beide ploegen weer naar binnen geroepen. Terwijl de spelers naar de kleedkamers lopen, is te horen hoe zij zich afvragen wat er is gebeurd.

“We hebben het net buiten beeld gehouden, maar toen de rust begon stonden er in de hoek heel wat mensen op het veld”, legt Danny Koevermans uit wanneer hij samen met Aletha Leidelmeijer weer voor de camera van ESPN verschijnt. “Dat is waarschijnlijk de reden dat iedereen binnen blijft.” Leidelmeijer geeft aan dat dit inderdaad is bevestigd door de vierde official.

