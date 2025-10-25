Live voetbal 6

Danny Buijs heeft traktatie voor Groningen-fans: ‘Vanochtend opgehaald bij de Lidl’

Danny Buijs voor het uitvak met FC Groningen-fans
Foto: © ESPN
1 reactie
Luuk van Grinsven
25 oktober 2025, 16:29   Bijgewerkt: 17:32

Uitsupporters van FC Groningen werden zaterdagmiddag bij aankomst in het bezoekersvak van Fortuna Sittard verrast met een traktatie van Danny Buijs. De trainer van de Limburgers, die een verleden heeft in Groningen, haalde een doos met vijfhonderd verschillende koeken.

Buijs zette zijn eerste stappen als proftrainer bij FC Groningen. De oefenmeester stond uiteindelijk van 2018 tot 2022 aan het roer bij De Trots van het Noorden. Buijs koestert warme herinneringen aan zijn club en liet dat blijken met een traktatie voor de uitfans.

“Ik ben vorige week naar de Lidl gegaan. Daar heb ik een bestelling gedaan van vijfhonderd verschillende koeken. Die heb ik vandaag opgehaald en vervolgens bij het uitvak neergezet", legt Buijs uit bij ESPN.

De oefenmeester kreeg 'louter positieve reacties'. “Mijn band met de club Groningen is heel bijzonder en dat zal altijd zo blijven. Ik heb heel veel aan die club te danken, en ik heb heel veel aan de mensen daar te danken. Ik heb daar een ongelooflijke support gehad, altijd. Dan is dit een klein gebaar om die dankbaarheid te bevestigen. En om een stukje waardering terug te geven", aldus de huidige trainer van Fortuna Sittard.

MarcoDieBasta
269 Reacties
1.125 Dagen lid
507 Likes
MarcoDieBasta
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Top van je, ik zou er bijna heen zijn gereden ware het niet dat ik hier aan de haasbiefstuk zit. volgende keer dan maar

