Live voetbal 5

Brynjólfur Willumsson wegens bizarre blessure-oorzaak vraagteken bij FC Groningen

Brynjolfur Willumsson in duel met Boy Kemper
Foto: © Imago
0 reacties
Luuk van Grinsven
18 oktober 2025, 12:57

Brynjólfur Willumsson is een vraagteken voor het duel tussen FC Groningen en Sparta Rotterdam. De clubtopscorer van de verrassende nummer vijf van de VriendenLoterij Eredivisie leek terug van een blessure, maar gleed vrijdag uit over een pion op de training waardoor hij opnieuw met pijntjes kampt.

Willumsson begon voortvarend aan het nieuwe seizoen met FC Groningen. De IJslander was in de eerste vier duels vijf keer trefzeker en voerde daarmee de topscorerslijst aan in de Eredivisie. Vervolgens raakte de spits geblesseerd en miste de drie daaropvolgende duels. Tegen NAC Breda keerde hij terug in de ploeg, maar zijn aanwezigheid tegen Sparta is nog altijd een vraagteken.

Artikel gaat verder onder video

Op de training van vrijdag ging het namelijk mis voor Willumsson, zo legt Dick Lukkien uit tegenover RTV Noord. “Het was een beetje knullig”, begint de oefenmeester van de Groningers. “Hij gleed uit over een pylon en daardoor heeft hij wat last van zijn voorvoet. Ik denk niet dat het heel ernstig is, verwacht hem zaterdag wel weer op het trainingsveld, maar we moeten wel een slag om de arm houden”, vervolgt Lukkien.

Ook Marco Rente is nog niet okselfris, al keerde hij vrijdagochtend terug op de training. De Duitser gaat zondag echter niet in actie komen tegen Sparta. “Zondag is te vroeg, maar die gaat normaal gesproken volgende week halen”, verwacht Lukkien.

➡️ Meer nieuws over FC Groningen

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Henk Spaan met Ajax-logo en Johan Cruijff ArenA

Spaan vreest voor Kasius en De Wit bij Ajax - AZ

  • do 16 oktober, 19:12
  • 16 okt. 19:12
Hedwiges Maduro en Dave Vos

Hedwiges Maduro is na komst Fred Grim erg verbaasd over vertrek van Dave Vos bij Ajax

  • wo 15 oktober, 22:07
  • 15 okt. 22:07
Ajax is na komst Fred Grim nog niet klaar en wil nieuwe fysiektrainer

Ajax is na komst Fred Grim nog niet klaar en wil nieuwe fysiektrainer

  • wo 15 oktober, 18:20
  • 15 okt. 18:20
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Groningen - Sparta

FC Groningen
14:30
Sparta Rotterdam
1,85
3,90
4,30
Wordt gespeeld op 19 okt. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Brynjólfur Willumsson

Brynjólfur Willumsson
FC Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 25 jaar (12 aug. 2000)
Positie: A (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Groningen
5
5
2024/2025
Groningen
29
4
2024
Kristiansund
8
1
2023
Kristiansund
20
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Ajax
8
7
16
4
AZ
8
5
15
5
Groningen
8
3
15
6
NEC
8
8
13
7
Twente
8
3
13

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel