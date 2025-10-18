Brynjólfur Willumsson wegens bizarre blessure-oorzaak vraagteken bij FC Groningen

is een vraagteken voor het duel tussen FC Groningen en Sparta Rotterdam. De clubtopscorer van de verrassende nummer vijf van de VriendenLoterij Eredivisie leek terug van een blessure, maar gleed vrijdag uit over een pion op de training waardoor hij opnieuw met pijntjes kampt.

Willumsson begon voortvarend aan het nieuwe seizoen met FC Groningen. De IJslander was in de eerste vier duels vijf keer trefzeker en voerde daarmee de topscorerslijst aan in de Eredivisie. Vervolgens raakte de spits geblesseerd en miste de drie daaropvolgende duels. Tegen NAC Breda keerde hij terug in de ploeg, maar zijn aanwezigheid tegen Sparta is nog altijd een vraagteken.

Artikel gaat verder onder video

Op de training van vrijdag ging het namelijk mis voor Willumsson, zo legt Dick Lukkien uit tegenover RTV Noord. “Het was een beetje knullig”, begint de oefenmeester van de Groningers. “Hij gleed uit over een pylon en daardoor heeft hij wat last van zijn voorvoet. Ik denk niet dat het heel ernstig is, verwacht hem zaterdag wel weer op het trainingsveld, maar we moeten wel een slag om de arm houden”, vervolgt Lukkien.

Ook Marco Rente is nog niet okselfris, al keerde hij vrijdagochtend terug op de training. De Duitser gaat zondag echter niet in actie komen tegen Sparta. “Zondag is te vroeg, maar die gaat normaal gesproken volgende week halen”, verwacht Lukkien.