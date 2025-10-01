Live voetbal 11

Bas Nijhuis krijgt mooi affiche na dramatisch optreden bij Groningen tegen Feyenoord

Bas Nijhuis
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen
1 oktober 2025, 21:02

Bas Nijhuis hanteert komend weekend de fluit bij de wedstrijd tussen Sparta en Ajax. Een wedstrijd die voor alle twee de ploegen ontzettend belangrijk is, aangezien allebei de ploegen qua spel zwaar teleurstellen.

Wie afgelopen weekend ook teleurstelde, was Nijhuis. Dat vonden supporters van FC Groningen en Feyenoord althans. De arbiter maakte een aantal opzichtige fouten en zorgde voor woede bij Feyenoord met de manier waarop Nijhuis te werk ging in de blessuretijd. De arbiter pakte het tijdrekken van Timon Wellenreuther ongekend hard aan door de extra speeltijd te verlengen van 6 naar 8 minuten.

Komend weekend fluit Nijhuis het duel tegen Sparta en Ajax, en dat is in ieder geval een duel waar de belangen groot zijn. Sparta heeft in korte tijd een aantal keiharde nederlagen geleden en stelt teleur aan de bal. Anderzijds heeft ook Ajax het erg moeilijk en staat trainer John Heitinga inmiddels zwaar onder druk.

