Van Bergen scoort voor Groningen, maar alle aandacht gaat naar Etienne Vaessen

onderscheidt zich vrijdagavond in positieve zin namens FC Groningen in het uitduel bij NAC Breda. Tien minuten na rust tekende na een snelle spelvoortzetting van de keeper voor de 0-2 in het voordeel van de Trots van het Noorden.

Vaessen miste de eerste drie wedstrijden van het seizoen vanwege de schorsing die hij overhield aan het thuisduel met Ajax van vorig seizoen (2-2). Sinds zijn entree onder de lat incasseerde FC Groningen nog maar één goal (vorige week tegen Feyenoord, 0-1), mede daardoor begint de club als nummer zes van de Eredivisie aan de achtste speelronde.

In Breda lijkt de ploeg van trainer Dick Lukkien op weg naar de volgende zege. In de eerste helft zagen Groningen én NAC een doelpunt worden afgekeurd wegens buitenspel maar was het uitgerekend voormalig NAC(jeugd)-speler Tika de Jonge die de ban brak. De middenvelder nam een weggekopte voorzet ineens op zijn mindere linkerbeen en verschalkte NAC-keeper Daniel Bielica van grote afstand: 0-1.

Nog geen tien minuten na rust tekende Van Bergen voor de tweede Groningse goal. Die was grotendeels te danken aan Vaessen, die een bal ving en de spits razendsnel bediende met een uittrap door het midden, amper op kniehoogte. Van Bergen kon aannemen en dribbelde met ploeggenoot Younes Taha naast zich richting de zestien van NAC, waar hij uiteindelijk zelf uithaalde en zo voor de 0-2 tekende. Bij de viering van de goal meldde Vaessen zich onder meer bij zijn ploeggenoten én trainer Lukkien, die hem met open armen ontving.