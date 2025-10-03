Live voetbal 19

Van Bergen scoort voor Groningen, maar alle aandacht gaat naar Etienne Vaessen

Etienne Vaessen viert de 0-2 van Thom van Bergen tegen NAC met Dick Lukkien
Foto: © ESPN
Frank Hoekman
3 oktober 2025, 21:27

Etienne Vaessen onderscheidt zich vrijdagavond in positieve zin namens FC Groningen in het uitduel bij NAC Breda. Tien minuten na rust tekende Thom van Bergen na een snelle spelvoortzetting van de keeper voor de 0-2 in het voordeel van de Trots van het Noorden.

Vaessen miste de eerste drie wedstrijden van het seizoen vanwege de schorsing die hij overhield aan het thuisduel met Ajax van vorig seizoen (2-2). Sinds zijn entree onder de lat incasseerde FC Groningen nog maar één goal (vorige week tegen Feyenoord, 0-1), mede daardoor begint de club als nummer zes van de Eredivisie aan de achtste speelronde.

In Breda lijkt de ploeg van trainer Dick Lukkien op weg naar de volgende zege. In de eerste helft zagen Groningen én NAC een doelpunt worden afgekeurd wegens buitenspel maar was het uitgerekend voormalig NAC(jeugd)-speler Tika de Jonge die de ban brak. De middenvelder nam een weggekopte voorzet ineens op zijn mindere linkerbeen en verschalkte NAC-keeper Daniel Bielica van grote afstand: 0-1.

Nog geen tien minuten na rust tekende Van Bergen voor de tweede Groningse goal. Die was grotendeels te danken aan Vaessen, die een bal ving en de spits razendsnel bediende met een uittrap door het midden, amper op kniehoogte. Van Bergen kon aannemen en dribbelde met ploeggenoot Younes Taha naast zich richting de zestien van NAC, waar hij uiteindelijk zelf uithaalde en zo voor de 0-2 tekende. Bij de viering van de goal meldde Vaessen zich onder meer bij zijn ploeggenoten én trainer Lukkien, die hem met open armen ontving.

NAC - Groningen

NAC Breda
20:00
FC Groningen
Vandaag om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Thom van Bergen

Thom van Bergen
FC Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 21 jaar (6 jan. 2004)
Positie: A (L, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Groningen
7
0
2024/2025
Groningen
34
5
2023/2024
Groningen
36
9
2022/2023
Groningen
12
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
NEC
7
8
12
5
AZ
7
4
12
6
Groningen
7
2
12
7
Utrecht
7
6
10
8
Twente
7
2
10

Complete Stand

