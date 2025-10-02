Arjen Robben doet ferme uitspraak bij Eva: ‘Daar krijg ik weleens de kriebels van’

Arjen Robben vindt het jammer dat de maatschappij zo veel zachter is geworden, zo maakt hij duidelijk aan tafel bij Eva, de talkshow van Eva Jinek. De oud-voetballer denkt dat de jeugd het nu veel makkelijker heeft dan toen hij jong was, waardoor ze niet altijd het maximale eruit halen.

Robben stopte in 2021 na een lange loopbaan met voetballen, maar dat betekent niet dat hij is gestopt met topsport. Sinds zijn voetbalpensioen heeft de linkspoot al een marathon gelopen en een wedstrijd gezwommen in open water. Dit jaar maakte Robben zijn profdebuut in een andere sport: padel. Waar zijn voetballoopbaan werd gekenmerkt door blessures, valt dat als padelspeler heel erg mee. “De blessures zijn wel weg, moet ik wel afkloppen, maar het gaat me goed af”, stelt hij.

Artikel gaat verder onder video

Met zijn tijd als profvoetballer is Robben nauwelijks meer bezig, zo geeft hij aan. “Ik leef in het moment en probeer te genieten van het nu. Het is een mooie reis geweest en daar ben ik heel dankbaar voor.” Ook het nationale trauma komt aan bod, toen Robben in de WK-finale van 2010 op de teen van Iker Casillas stuitte. “Ik ben te nuchter om dat moment een trauma te noemen. Je maakt hoogte- en dieptepunten mee en je krijgt altijd een volgend moment”, wimpelt hij het af.

Dat Robben überhaupt kon spelen tijdens het WK in Zuid-Afrika, mag een wonder heten, aangezien hij vlak ervoor een blessure opliep. In ‘een soort martelkamer’ werd de voormalig buitenspeler behandeld door fysiotherapeut Dick van Toorn. “Ik heb veel pijn mogen lijden. Als je de eerste minuten en wedstrijden ziet, sprint ik nog niet eens. De finale heb ik gespeeld met een halve hamstring. Dat zegt heel veel, dáár ben ik heel trots op. Ik heb altijd alles eruit gehaald wat erin zit. Inzet en discipline hebben me heel ver gebracht.”

‘De jeugd en maatschappij zijn te zacht’

Naast professioneel padelspeler is Robben sinds deze zomer ook als jeugdtrainer actief bij FC Groningen, waar hij het Onder 14-elftal onder zijn hoede heeft. Daar ziet hij dat kinderen tegenwoordig een stuk minder uitdagingen hebben dan hij zelf vroeger moest overwinnen. “Kinderen zijn nu zachter dan vroeger, ook wij als maatschappij. Daar krijg ik weleens de kriebels van, het moet allemaal maatschappelijk verantwoord”, uit hij zijn frustratie. “Tegenwoordig heeft de jeugd het best makkelijk, want ze hebben alles binnen handbereik. Dan denk ik weleens: je moest eens weten. Haal alsjeblieft het maximale eruit, dit is je kans. Doe er wat mee.”