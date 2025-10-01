Teze verrast vriend en vijand met wereldgoal tegen Manchester City

laat zich woensdagavond van zijn beste kant zien. De rechtsback, die steeds meer vaste waarde wordt voor AS Monaco, schiet een bal prachtig in de kruising naar Gianluigi Donnarumma.

Teze doorliep de jeugdopleiding van PSV en speelde tot de zomer van 2024 voor die club. Uiteindelijk kwam hij tot 189 duels voor de Eindhovenaren, voordat hij de transfer maakte naar Monaco. Aan die overstap was tien miljoen euro gemoeid.

In zijn eerste seizoen was Teze meer dan hem lief is bankzitter. Daar lag ook een blessure aan ten grondslag: door een gescheurde dijspier moest de verdediger onder andere tien competitieduels missen. Dit seizoen is Teze meer van waarde voor Monaco: de Nederlander startte al vier van de vijf Ligue 1-wedstrijden en heeft nu al bijna meer minuten achter zijn naam dan vorig seizoen.

Teze scoort eigenlijk amper: in zijn hele carrière heeft hij pas zes doelpunten achter zijn naam staan. Daar komt vanavond een zevende bij, en wat voor eentje. De oud-PSV'er, die tegen City op het middenveld geposteerd staat, krijgt in de 18e minuut een bal rond de zestienmeter. Teze twijfelt niet en legt de bal in de kruising naast Donnarumma, de keeper die vorig jaar nog de Champions League won met Paris Saint-Germain. Zijn teamgenoten op de bank zijn blij, maar kijken er ook een beetje verbaasd van op.