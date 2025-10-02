Lamine Yamal gaat viraal met onvoorstelbare dribbel langs drie PSG-spelers

heeft de wereld andermaal verbaasd. Met een ongelooflijke dribbel verschalkte de aanvaller van Barça drie spelers van Paris Saint-Germain, om het drietal later nog eens uit te spelen.

Yamal kende een week geleden een van de grootste teleurstellingen uit zijn nog prille carrière: de Ballon d'Or ging niet naar hem, maar naar Ousmane Dembélé. Samen met de Franse aanvaller was de Yamal de grote favoriet, maar uiteindelijk delfde hij het onderspit.

Dat de 18-jarige Spanjaard al groot kanshebber was voor een van de meest prestigieuze prijzen in de voetbalwereld, zegt eigenlijk al genoeg. Yamal is een immens talent en krijgt in de toekomst nog meer kansen om de Ballon d'Or te winnen.

Woensdagavond toont de aanvaller van Barcelona weer zijn enorme klasse. In de tweede minuut van de thuiswedstrijd tegen PSG in de Champions League speelt Yamal drie spelers twee keer uit, inclusief een fraaie Zidane-pirouette. Vitinha, nummer drie van de recente Ballon d'Or-ranking een van de slachtoffers. Op X gaat de clip viraal en ontvangt Yamal veel lof.