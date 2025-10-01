Mark Flekken laat iedereen schrikken met angstig moment bij Bayer - PSV

De twaalfde minuut van de Champions League-wedstrijd tussen Bayer Leverkusen en PSV zorgde woensdagavond voor opwinding dankzij . De Nederlandse doelman gaf op zeer knullige wijze een hoekschop weg, maar mocht van geluk spreken dat hij in die actie niet een blessure opliep.

Flekken is sinds dit seizoen doelman van Bayer Leverkusen, dat hem overnam van het Engelse Brentford. In Duitsland maakte de Nederlander nog geen onuitwisbare indruk. Zo maakte hij afgelopen speelronde nog een fataal foutje tegen St. Pauli (1-2 winst).

Ook tegen PSV zorgde Flekken voor een opvallend moment. Na een terugspeelballetje speelde de doelman de bal knullig over de achterlijn, waardoor de Eindhovense bezoekers een hoekschop cadeau kregen. “Als hij dat vóór het doel doet, staat het 0-1”, zag commentator Albert Mantingh.

In de herhaling is goed te zien hoe het foutje van Flekken tot stand kwam. De enkel van de doelman klapte namelijk dubbel. De doelman had echter geen last van de verzwikking, al zag het beeld – dat onderaan het artikel te zien is - er vanzelfsprekend niet al te fraai uit.