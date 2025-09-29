Is Van Persie hypocriet? Feyenoord was zélf onsportief tegen FC Groningen

Robin van Persie ging zondagmiddag volledig uit zijn plaat in de slotfase van FC Groningen – Feyenoord (0-1), toen de thuisploeg in zijn ogen onsportief gedrag vertoonde. Journalist Thijs de Jong van het Dagblad van het Noorden verwijt de Feyenoord-trainer echter hypocriet gedrag.
Van Persie ging zondag in de slotfase verbaal de strijd aan met collega-trainer Dick Lukkien. De trainer van Feyenoord riep aan de zijlijn tegen Lukkien agressief: ‘Tweede keer!’. Daarmee refereerde naar het niet teruggeven van de bal aan zijn ploeg door FC Groningen in de slotfase.
Quinten Timber had in de laatste minuten van het duel een blessurebehandeling nodig, waardoor doelman Timon Wellenreuther de bal over de lijn gooide. Toen FC Groningen een minuut later het spel wilde hervatten, werd de bal niet teruggegeven aan Feyenoord, iets wat eerder ook al zo gebeurde. Dat was voor Van Persie reden om Lukkien een uitbrander te geven. Na afloop van de wedstrijd zocht Van Persie Lukkien nógmaals op. Daarbij was te horen dat Van Persie zei: “Het is niet sportief hè?.”
Een dag later verschijnt op de website van het Dagblad van het Noorden een kritisch artikel over Van Persie. Journalist Thijs De Jong wijst Van Persie haarfijn op een moment van eerder in de wedstrijd, na nog geen twee minuten spelen. “Het was in de tweede minuut dat Marco Rente de bal bewust buiten de lijnen kopte, waarna hij op het veld ging zitten, zodat hij behandeld kon worden aan zijn hamstring”, memoreert De Jong, die zijn artikel begeleidt met een video van het moment.
“Een minuut later liet de rechtsback zich vervangen door Tyrique Mercera. Het spel werd hervat met een inworp van Feyenoorder Jordan Bos”, vervolgt De Jong. “De Rotterdammers gaven de bal niet weg. En Van Persie? Die hield zich stil.”
Sterke woorden van FCUpdate over feijenoord. De club op zuid wordt hypocriet genoemd door deze website. Tsja voor de voetbalvolgers is dit natuurlijk geen nieuws. Dat feijenoord en van persie hypocriet zijn verbaasd niemand. Het is triest nieuws, maar ook de keiharde waarheid. Het zijn de calimero's aan de maas die dus zwaar onsportief zijn. Dit was natuurlijk al opgemerkt dat timber opzichtig het veld terug inrolde. Timber, Van Persie en feijenoord zijn exposed. De ware aard is zichtbaar gemaakt door fcupdate. Binnenkort zeer zeker website van het jaar. Want ze zitten natuurlijk bovenop de feiten. Je zou maar supporter zijn van een hypocriete club, dat geeft te denken.
