Driessen geeft Feyenoord dringende transfertip: ‘Hij gaat je niet verder helpen’

heeft niet het niveau dat Feyenoord moet nastreven, zo stelt Valentijn Driessen in Kick-off. De Japanner is goed begonnen aan het seizoen in de Eredivisie, maar komt volgens de journalist Europees gezien tekort.

Ueda tekende zondag op bezoek bij FC Groningen (0-1 zege) alweer voor zijn zesde competitiedoelpunt in zeven duels. De Japanner voert daarmee de topscorerslijst van de Eredivisie aan. Driessen plaatst daar wel een kanttekening bij. “De tegenstanders die Feyenoord heeft gehad zijn natuurlijk niet van dusdanig niveau dat je hem nu al tot de beste spits kan beschouwen”, stelt de verslaggever.

Die uitspraak nuanceert Driessen onmiddellijk. “Wel van de Eredivisie, maar als Feyenoord hogerop wil, zullen ze echt naar een betere spits moeten dan Ueda. Tegen Fenerbahçe (in de voorrondes van de Champions League, red.) hebben we meneer Ueda helemaal niet gezien, maar dán moet je er staan.” Driessen geeft toe dat een spits er uit bij Groningen ook moet staan. “Maar dat is wel Eredivisie-niveau. Het zijn allemaal hele jonge jongens. Wat dat betreft speel je tegen een veredeld jeugdelftal.”

Driessen omschrijft Ueda als ‘dooie Japanner’, maar daar is presentator Pim Sedee het niet mee eens. “Flitsend, loopacties en een goede kopgoal”, stelt hij. Hein Keijser voegt eraan toe dat Ueda het goed doet. “Dit is Nederland, ik wil hem graag zien tegen Fenerbahçe”, countert Driessen. “En tegen Bayern München? Dat telt allemaal niet?”, vraagt Keijser vervolgens, doelend op de treffer van Ueda in de ontmoeting met de Duitse grootmacht (3-0 zege) in de Champions League vorig seizoen. “Nu tegen Fenerbahçe was het nodig, dán moet je er staan. Dan moet heel Feyenoord er staan, maar heel Feyenoord stond er gewoon niet”, antwoordt de chef voetbal van De Telegraaf fel.