Van Persie beschuldigd van hypocriet gedrag

De uitspraak van Robin van Persie over onrecht is behoorlijk hypocriet, zo stelt Hugo Borst in zijn column in het Algemeen Dagblad. Volgens de schrijver heeft de trainer van Feyenoord zich de afgelopen tijd ook met regelmaat onrechtvaardig gedragen jegens de Rotterdamse fans en Mario Been.

Van Persie was zondagmiddag woest toen FC Groningen in de slotfase van het met 0-1 gewonnen duel tot twee keer toe de bal niet teruggaf aan Feyenoord nadat de Rotterdammers deze uitschoten voor een blessurebehandeling. “Onrecht is een valkuil voor mij. Over onrecht kan ik wel boos worden. En ik vind dat ons onrecht werd gedaan. Als de tegenstander de bal uitschiet om een blessurebehandeling mogelijk te maken dan geef je ’m terug ongeacht de tijd en de stand. Dat werd twee keer niet gedaan”, uitte de trainer zijn onvrede.

Volgens Borst was er bij de ‘economische overwinning’ van Feyenoord op Groningen veel ‘bedrog van beide kanten’ te zien. “Feyenoord rekte tijd. Tijdrekken is bedrog”, stelt de columnist. “Je laten vallen om een scheidsrechter zover te krijgen je een vrije trap te geven, is ook bedrog. Voetbal is vanaf minuut één je tegenstander te sluw af zijn. Fair én unfair. Alles is misleiding, alles is bedrog. Dat die van Feyenoord tijdrekken (bedrog), kun je corrigeren met bedrog (de bal niet teruggooien).” In het bedrog in het voetbal bestaat volgens Borst geen hiërarchie.

'Van Persie doet fans en Been onrecht aan'

Borst haalt dan een voorbeeld aan wat volgens hem onrecht is. “Ik ken Feyenoord-supporters die met hun club meereisden naar Portugal”, doelt hij op de uitwedstrijd bij SC Braga (1-0 verlies). “Ze zagen dat hun trainer koos voor voetballers die minder goed zijn en minder in vorm. Schandalige nederlaag. Die reis kostte de volgers veel geld. Hen is onrecht aangedaan”, fileert de schrijver de beslissing van Van Persie zijn elftal op zeven plekken te wijzigen. “Als fan heb je recht op het beste team. Maar Van Persie onthield de supporters drie punten. Hij reduceerde zijn winstkansen. Hij dupeerde de kas van de club trouwens.”

Dat Van Persie het heeft laten gebeuren dat Mario Been niet meer met Feyenoord mag meereizen in Europa, is volgens Borst ook onrechtvaardig. “Been is twee keer een collega van Robin. Ze waren voetballer bij Feyenoord en Mario Been was, net als Van Persie nu, ook trainer van Feyenoord. Bloedbroeders. Voor zo iemand sta je pal”, klinkt het. “Als er autocratisch wordt besloten om de ESPN-analyticus te straffen omdat hij soms kritisch is op de Feyenoord-trainer, dan moet die trainer zeggen: niet doen, Mario mag dat zeggen, want dat is zijn werk.”