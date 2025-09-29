El Ahmadi is om: 'Vorig seizoen een van de slechtsten bij Feyenoord'

Karim El Ahmadi is overtuigd door de kwaliteiten van , zo stelt hij aan tafel bij Dit was het Weekend. De Japanner was volgens de analist vorig seizoen een van de slechtsten bij Feyenoord, maar blinkt dit jaar juist uit op de punten waarin hij destijds tekort schoot.

Ueda is sterk begonnen aan het seizoen bij Feyenoord. De spits was in zeven Eredivisieduels al goed voor zes doelpunten, waarmee hij de topscorerslijst aanvoert. Zondag was de Japanner weer zeer belangrijk voor de ploeg van Robin van Persie door voor het enige doelpunt te tekenen op bezoek bij FC Groningen (0-1). Als Ueda ter sprake komt bij Dit was het Weekend, vraagt Kenneth Perez aan El Ahmadi of hij om is. “Ja, ik ben wel een beetje om”, beaamt de voormalig Feyenoorder.

“Ik heb veel kritiek op hem gehad. Vorig seizoen vond ik hem, met name in de grote wedstrijden, de minste speler bij Feyenoord”, blikt El Ahmadi terug. Met name de dingen die Ueda nu heel goed doet, was hij afgelopen jaar erg zwak in. “Ballen als ze onder druk worden gezet, het meevoetballen. Hij moet vaker in de bal komen van Van Persie en daar komen dan weer jongens omheen. Daar is hij heel sterk in. De tegenstander kan drukzetten wat ze willen, maar als je zo’n spits voorin hebt, kun je er makkelijker onderuit voetballen.”

El Ahmadi stelt dat Ueda ‘met de week beter’ wordt. “Hij zit er gewoon heel goed in en is de topscorer van de Eredivisie.” De analist maakt vervolgens de vergelijking met Don-Angelo Konadu, die dit weekend in de basis stond bij Ajax. “Dat is echt een groot verschil in balvastheid.” Daar is Perez het helemaal mee eens. “Als je naar PSV en Ajax kijkt, die hebben geen spitsen die dit kunnen”, stelt de Deen. “Feyenoord was vandaag niet super, maar als je er niet uitkomt, kun je hem wel inspelen.”