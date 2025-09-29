Feyenoord moet geopereerde Jeng lange tijd missen

heeft zondagmiddag op bezoek bij FC Groningen (0-1 zege) een blessure aan zijn rechteronderbeen opgelopen, zo bevestigt Feyenoord maandag. Daar is de verdediger dezelfde avond nog aan geopereerd. Hoewel de Rotterdammers geen melding maken van de hersteltijd, wordt de Zweed voorlopig niet terugverwacht.

Jeng kreeg de afgelopen wedstrijden de kans zich te laten zien bij Feyenoord. De mandekker maakte eerst een goede indruk op bezoek bij SC Braga (1-0 nederlaag) en was in Groningen de vervanger van de geschorste Anel Ahmedhodzic. Op slag van rust ging het echter mis voor Jeng, die zich leek te verstappen en daarbij lelijk geblesseerd raakte.

Het gezicht van de verdediger vertrok van de pijn en met behulp van een staflid verliet hij hinkend het veld. De blessure van Jeng is dusdanig ernstig, dat hij hier zondagavond direct aan is geopereerd. Om wat voor kwetsuur het precies gaat, maakt Feyenoord niet bekend. Ook worden er geen uitspraken gedaan over de verwachte hersteltijd, maar gezien het feit dat er een operatie aan te pas moest komen, hoeft Robin van Persie hem voorlopig niet terug te verwachten.

Daarmee is Jeng de volgende centrumverdediger van Feyenoord die kampt met blessureleed. De huurling van Stade Reims voegt zich bij Gernot Trauner, die al tijden kwakkelt met zijn fitheid, en Thomas Beelen, die in de voorbereiding op het huidige seizoen een beenbreuk opliep. Daardoor heeft Van Persie centraal achterin alleen Ahmedhodzic en Tsuyoshi Watanabe tot zijn beschikking.