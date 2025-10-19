Het doelpunt waarmee zijn club Sparta Rotterdam zondagmiddag op voorsprong zette tegen FC Groningen, betekent een record voor de Eredivisie. Door de treffer van de Noor eindigt geen van de eerste 80 wedstrijden van het seizoen in een doelpuntloos gelijkspel, zo becijfert statistiekenbureau Opta.

De voorbije drie seizoenen sneuvelde de '0-0-loze reeks' in de Eredivisie telkens razendsnel. Vorig seizoen viel al in de eerste speelronde de eerste brilstand te betreuren, toen Sparta en Heracles hun kruit droog hielden op Het Kasteel. Een jaargang eerder gold datzelfde voor Feyenoord en Fortuna Sittard in De Kuip, terwijl de allereerste wedstrijd van het seizoen 2022/23 een doelpuntloos gelijkspel opleverde bij SC Heerenveen - Sparta.

Dit seizoen werd tot nu toe in iedere Eredivisiewedstrijd echter minimaal één keer gescoord. Met een fantastische omhaal zorgde Gyan de Regt er bij Excelsior - Fortuna Sittard voor dat het record van 79 opeenvolgende wedstrijden met minimaal één doelpunt werd geëvenaard, waarna Lauritsen ervoor zorgde dat het seizoen 2025/26 definitief de boeken in gaat. Na een kwartier spelen kopte de Noor een hoekschop tegen de touwen in de Euroborg, waardoor er nu in alle 80 Eredivisiewedstrijden van het seizoen geen 0-0 eindstand op het bord verschijnt.

