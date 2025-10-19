Live voetbal 10

Lauritsen maakt recordgoal in Groningen: 80ste Eredivisiewedstrijd die niet in 0-0 eindigt

Lauritsen viert de 0-1 bij Groningen - Sparta
Foto: © Imago
Frank Hoekman
19 oktober 2025, 15:35

Het doelpunt waarmee Tobias Lauritsen zijn club Sparta Rotterdam zondagmiddag op voorsprong zette tegen FC Groningen, betekent een record voor de Eredivisie. Door de treffer van de Noor eindigt geen van de eerste 80 wedstrijden van het seizoen in een doelpuntloos gelijkspel, zo becijfert statistiekenbureau Opta.

De voorbije drie seizoenen sneuvelde de '0-0-loze reeks' in de Eredivisie telkens razendsnel. Vorig seizoen viel al in de eerste speelronde de eerste brilstand te betreuren, toen Sparta en Heracles hun kruit droog hielden op Het Kasteel. Een jaargang eerder gold datzelfde voor Feyenoord en Fortuna Sittard in De Kuip, terwijl de allereerste wedstrijd van het seizoen 2022/23 een doelpuntloos gelijkspel opleverde bij SC Heerenveen - Sparta.

Dit seizoen werd tot nu toe in iedere Eredivisiewedstrijd echter minimaal één keer gescoord. Met een fantastische omhaal zorgde Gyan de Regt er bij Excelsior - Fortuna Sittard voor dat het record van 79 opeenvolgende wedstrijden met minimaal één doelpunt werd geëvenaard, waarna Lauritsen ervoor zorgde dat het seizoen 2025/26 definitief de boeken in gaat. Na een kwartier spelen kopte de Noor een hoekschop tegen de touwen in de Euroborg, waardoor er nu in alle 80 Eredivisiewedstrijden van het seizoen geen 0-0 eindstand op het bord verschijnt.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de omhaal van De Regt te bekijken via X

  Gisteren, 23:21
  Gisteren, 22:59
  Gisteren, 22:55
Groningen - Sparta

FC Groningen
14:30
Sparta Rotterdam
Vandaag om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Tobias Lauritsen

Tobias Lauritsen
Sparta Rotterdam
Team: Sparta
Leeftijd: 28 jaar (30 aug. 1997)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sparta
8
4
2024/2025
Sparta
33
10
2023/2024
Sparta
32
13
2022/2023
Sparta
38
13

Meer info

