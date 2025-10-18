Peter Bosz reageert voorafgaand aan het thuisduel van PSV met Go Ahead Eagles op bondscoach Ronald Koeman. Gevraagd naar het ontbreken van in zijn selectie gaf Koeman aan dat uitblinken bij PEC Zwolle - PSV (0-4) wat hem betreft 'geen referentie' is voor een plek in het Nederlands elftal, Bosz geeft hem daar gelijk in.

Veerman was in de laatste wedstrijd voor de interlandbreak de grote man aan PSV-zijde. Met een voorassist, een assist én een doelpunt had de Volendammer in drie van de vier goals van de Eindhovenaren tegen PEC een aandeel. De zestienvoudig international maakte echter geen deel uit van de selectie van Koeman voor de WK-kwalificatieduels met Malta en Finland, die beiden een 4-0 zege voor Oranje opleverden.

Na het afmelden van Quinten Timber (Feyenoord) besloot Koeman om Teun Koopmeiners op te roepen als zijn vervanger. Over Veerman had de bondscoach niet nagedacht, zo zei hij op een persconferentie. "Je toetst spelers op het allerhoogste niveau. Heel eerlijk gezegd is PEC Zwolle – PSV géén referentie. Joey moet het laten zien op het allerhoogste niveau", aldus Koeman.

Bosz wordt zaterdagavond door ESPN-verslaggever Milan van Dongen gevraagd of hij Veerman heeft moeten oppeppen omdat hij niet bij Oranje zat. "Nee, dat heeft Joey niet nodig", reageert de coach. "Ik denk dat hij heel goed weet wat hij kan en wat hij niet kan. Ik denk dat hij heel graag bij het Nederlands elftal zit, als dat niet zo is dan zal hij het bij ons weer moeten laten zien. Of ik het eens ben met de bondscoach dat wedstrijden tegen PEC geen graadmeters zijn? Nee, dat zijn geen graadmeters. Ik kan me voorstellen dat je wil kijken hoe mensen zich op het hoogste niveau houden. Dat is de Champions League en dat zijn de topwedstrijden in de Eredivisie", aldus Bosz.