Vandaag Inside trekt pijnlijke conclusie over PSV'er: 'Denk dat ze daar spijt van hebben'

René van der Gijp denkt dat men bij PSV inmiddels spijt heeft dat afgelopen zomer niet verkocht is. Brentford had dertig miljoen euro voor de middenvelder over, maar de Eindhovenaren hielden de poot stijf. Met Veerman in de gelederen verloor PSV dinsdagavond op eigen veld van Champions League-debutant Union Sint-Gillis.

In de uitzending van Vandaag Inside brengt presentator Wilfred Genee de pijnlijke thuisnederlaag van PSV ter sprake. "Ja, natuurlijk heb ik gekeken", zegt Van der Gijp. "Nee, het was niet goed, ouwe reus. En weet je: ik denk dat ze nu wel spijt hebben dat ze die Veerman niet voor dertig miljoen hebben laten gaan. Godverdomme, man." Genee sluit zich daarbij aan: "Die hobbelde maar wat mee, maar hij deed niet echt mee."

Johan Derksen haakt in: "Hij kan goed voetballen in de Nederlandse competitie, maar als het erom gaat dan is hij er nooit", meent De Snor. Genee zegt: "Het was echt pijnlijk, met 3-1 afgedroogd worden in eigen huis. En heb je het schema gezien voor de komende wedstrijden?" PSV neemt het in het miljardenbal onder meer nog op tegen Napoli, Liverpool, Atlético Madrid en Bayern München.

VIDEO - 'Ik denk dat PSV nu spijt heeft dat ze hem niet voor 30 miljoen hebben laten gaan'