Vandaag Inside trekt pijnlijke conclusie over PSV'er: 'Denk dat ze daar spijt van hebben'

3 reacties
René van der Gijp denkt dat men bij PSV inmiddels spijt heeft dat Joey Veerman afgelopen zomer niet verkocht is. Brentford had dertig miljoen euro voor de middenvelder over, maar de Eindhovenaren hielden de poot stijf. Met Veerman in de gelederen verloor PSV dinsdagavond op eigen veld van Champions League-debutant Union Sint-Gillis.

In de uitzending van Vandaag Inside brengt presentator Wilfred Genee de pijnlijke thuisnederlaag van PSV ter sprake. "Ja, natuurlijk heb ik gekeken", zegt Van der Gijp. "Nee, het was niet goed, ouwe reus. En weet je: ik denk dat ze nu wel spijt hebben dat ze die Veerman niet voor dertig miljoen hebben laten gaan. Godverdomme, man." Genee sluit zich daarbij aan: "Die hobbelde maar wat mee, maar hij deed niet echt mee."

Artikel gaat verder onder video

Johan Derksen haakt in: "Hij kan goed voetballen in de Nederlandse competitie, maar als het erom gaat dan is hij er nooit", meent De Snor. Genee zegt: "Het was echt pijnlijk, met 3-1 afgedroogd worden in eigen huis. En heb je het schema gezien voor de komende wedstrijden?" PSV neemt het in het miljardenbal onder meer nog op tegen Napoli, Liverpool, Atlético Madrid en Bayern München.

VIDEO - 'Ik denk dat PSV nu spijt heeft dat ze hem niet voor 30 miljoen hebben laten gaan'

Peter Bosz

Bosz neemt PSV-schlemiel niets kwalijk: 'Dat reken ik hem zéker niet aan'

  • Gisteren, 21:37
  • Gisteren, 21:37
Union viert een treffer tegen PSV

Belgische media in jubelstemming: 'PSV vernederd door Brusselse CL-debutant'

  • Gisteren, 20:59
  • Gisteren, 20:59
Ivan Perisic baalt tijdens PSV-Union

PSV beleeft valse CL-start: forse nederlaag tegen Belgisch kampioen Union

  • Gisteren, 20:37
  • Gisteren, 20:37
Ome Barend
421 Reacties
17 Dagen lid
472 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het enige goede wat PSV gedaan heeft afgelopen zomer is Lang verkopen en van Bommel voor zijn plek. Meer kan ik niet bedenken, vind het erg matig.. PSV schreeuwde vorig jaar nog dat ze mee wouden doen om de CL.. dan had je toch echt met wat beters moeten komen.

Arena
740 Reacties
37 Dagen lid
2.003 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Joey Veerman blijkt maar weer eens een overschatte voetballer die het niet waar kan maken. Maar dat vond ik 2 jaar geleden ook al. Ik vind Psv ook te hoog gegrepen voor hem. Ze hebben zich vergist. Die 30 miljoen hadden ze 100% moeten pakken en dan een andere speler moeten halen.

Ome Barend
421 Reacties
17 Dagen lid
472 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena Valente was al bij Feyenoord.

PSV - R. Union SG

PSV
1 - 3
Union Sint-Gillis
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Joey Veerman

Joey Veerman
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 26 jaar (19 nov. 1998)
Positie: M, VM (C)
