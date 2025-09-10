Live voetbal

Derksen geeft gecancelde VI-gast keiharde trap na: ‘Die juffrouw heeft geen enkel niveau, gebrabbel!’

Johan Derksen bij Vandaag Inside
Foto: © Vandaag Inside
1 reactie
Luuk van Grinsven
10 september 2025, 09:19

Johan Derksen is geen fan van de televisieoptredens van Heleen van Royen, zo laat hij woensdagavond duidelijk weten in de uitzending van Vandaag Inside. De voormalig gast van het programma, die door De Snor wordt geweerd, krijgt ervan langs in de talkshow van SBS6.

Tijdens de uitzending van woensdagavond komt een incident uit 2004 ter sprake. Van Royen betichtte Rob Oudkerk, destijds wethouder in Amsterdam, van het gebruiken van cocaïne en het bezoeken van prostituees in een column voor Het Parool. “Ik hou er niet zo van om dat soort dingetjes op te blazen in de media”, begint Derksen.

Artikel gaat verder onder video

Haar huidige televisieoptredens komen ter sprake: “Het is geen niveau. Ze is een vrouw die allerlei naïeve dingen naar buiten brengt”, zegt Derksen. “Ze doet wanhopige pogingen om op tv in beeld te blijven. Nu staat ze weer bij RTL Boulevard te klieren over B&B Vol Liefde, daar is zij dan weer de analist van. Schei uit, er komt nooit een verstandig woord uit bij Heleen van Royen”, vervolgt De Snor.

“Die juffrouw heeft toch geen enkel niveau? Het is gebrabbel!” Derksen blikt vervolgens terug op de optredens van Van Royen bij Vandaag Inside. “Ze heeft hier avonden gezeten, maar niets toegevoegd aan het programma”, zegt de televisiepersoonlijkheid.

➡️ Meer nieuws over Johan Derksen

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ronald Koeman en Frenkie de Jong tijdens een persconferentie van het Nederlands elftal

Koeman krijgt stevig verwijt voor behandeling De Jong

  • Gisteren, 23:08
  • Gisteren, 23:08
Erling Haaland van Noorwegen

FCUpdate in het kort: Noorwegen zet forse stap richting WK dankzij fenomenale Haaland

  • Gisteren, 22:46
  • Gisteren, 22:46
René Hake spreekt zich duidelijk uit over interesse FC Twente

René Hake spreekt zich duidelijk uit over interesse FC Twente

  • Gisteren, 22:23
  • Gisteren, 22:23
7 1 reactie
Reageren
1 reactie
Arena
578 Reacties
30 Dagen lid
1.674 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Derksen die het woord niveau in de mond neemt als het gaat over iemand anders. Man man man. Hebben ze in Grolloo geen winkels waar ze gigantische spiegels verkopen?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Arena
578 Reacties
30 Dagen lid
1.674 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Derksen die het woord niveau in de mond neemt als het gaat over iemand anders. Man man man. Hebben ze in Grolloo geen winkels waar ze gigantische spiegels verkopen?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel