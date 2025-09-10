Derksen geeft gecancelde VI-gast keiharde trap na: ‘Die juffrouw heeft geen enkel niveau, gebrabbel!’

Johan Derksen is geen fan van de televisieoptredens van Heleen van Royen, zo laat hij woensdagavond duidelijk weten in de uitzending van Vandaag Inside. De voormalig gast van het programma, die door De Snor wordt geweerd, krijgt ervan langs in de talkshow van SBS6.

Tijdens de uitzending van woensdagavond komt een incident uit 2004 ter sprake. Van Royen betichtte Rob Oudkerk, destijds wethouder in Amsterdam, van het gebruiken van cocaïne en het bezoeken van prostituees in een column voor Het Parool. “Ik hou er niet zo van om dat soort dingetjes op te blazen in de media”, begint Derksen.

Haar huidige televisieoptredens komen ter sprake: “Het is geen niveau. Ze is een vrouw die allerlei naïeve dingen naar buiten brengt”, zegt Derksen. “Ze doet wanhopige pogingen om op tv in beeld te blijven. Nu staat ze weer bij RTL Boulevard te klieren over B&B Vol Liefde, daar is zij dan weer de analist van. Schei uit, er komt nooit een verstandig woord uit bij Heleen van Royen”, vervolgt De Snor.

“Die juffrouw heeft toch geen enkel niveau? Het is gebrabbel!” Derksen blikt vervolgens terug op de optredens van Van Royen bij Vandaag Inside. “Ze heeft hier avonden gezeten, maar niets toegevoegd aan het programma”, zegt de televisiepersoonlijkheid.