Johan Derksen is Jack van Gelder spuugzat: 'Moet echt zijn bek houden'

Johan Derksen heeft het wel een beetje gehad met de activiteiten van Jack van Gelder op televisie. De voormalig voetbalcommentator is regelmatig te gast in het programma De Oranjezondag van SBS, waarin hij zijn licht laat schijnen op allerlei thema's uit de samenleving. Wat Van Gelder zegt, valt niet goed bij zijn collega.

Aanleiding voor een sneer van oud-voetballer Derksen in de richting van Van Gelder, is de uithaal van laatstgenoemde in de richting van CDA-lijsttrekker Henri Botenbal. Voor de zoveelste keer haalde Van Gelder live op televisie uit naar de politiek leider van het CDA. Van Gelder noemde Bontenbal 'niet in orde.'

De oud-sportcommentator werd vervolgens wel gecorrigeerd door een aantal tafelgasten, maar zijn uitspraken over Bontenbal zijn wel blijven hangen. Ook bij Derksen, die maandagavond in Vandaag Inside reageert: Jack is gisteren in de fout gegaan", stelt het boegbeeld van Vandaag Inside.

Derksen vervolgt: "Dat iemand het gevecht aangaat met Bontenbal, dat is tot daaraantoe, dan kan hij zich verdedigen. Maar gisteren zegt hij gewoon dat Bontenbal niet goed is en dat hij onbetrouwbaar is.”