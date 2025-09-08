Enorme rel: Van der Gijp is voorpaginanieuws in Polen

René van der gijp heeft een grote rel ontketend in Polen met uitspraken over een delegatie van de Poolse voetbalbond in Nederland. Daags voor de wedstrijd tussen Polen en Nederland was de delegatie aanwezig in de Harbour Club in Rotterdam, het favoriete restaurant van Van der Gijp. Zelf zat hij er die avond ook en het viel hem op dat de Polen van een drankje hielden.

"René staat op alle voorpagina's van de Poolse kranten", zegt Michel van Egmond in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Er is een gigantische internationale rel uitgebroken. Doordat René heeft gezegd dat de Poolse officials dronken in de Harbour Club zaten''.

"Ebi Smolarek heeft een officieel statement uitgegeven, en dat is geen grap. Daarin zegt hij: nee, de officials waren niet dronken, die René van der Gijp was dronken", zegt Van Egmond verder. "Ik sluit dat overigens niet uit", reageert Van der Gijp lachend.

’s Avonds wordt bij Vandaag Inside verder ingegaan op de rel. “Ik hoor dat het in Polen al vier dagen gaat over het feit dat die delegatie met vijftig mensen in de Harbour Club zat en wat had gedronken. Die Polen gaan het nu omdraaien. Ze hebben een statement naar buiten gebracht”, zegt Van der Gijp.

Dat statement wordt bij Vandaag Inside voorgelezen door Wilfred Genee: “Sommige Nederlandse journalisten kunnen de uitslag van de wedstrijd duidelijk niet verwerken en uiten hun emoties op deze manier. Dit verandert niets aan het feit dat het nationale team hen heeft gedwarsboomd. We zijn blij met het resultaat en dat houdt de teamspirit in stand. De subjectieve beoordeling van de gebeurtenissen door één commentator is beledigend en poging tot sensatie.”

“Feit is dat er de dag voor de wedstrijd altijd een galadiner wordt georganiseerd in een restaurant voor de officiële delegatie en speciale gasten. Dit is een gebruikelijke gewoonte bij elke voetbalbond. De hele bijeenkomst verliep in een rustige en beschaafde sfeer. Elke deelnemer bestelde individueel maaltijden en drankjes. En sommige kozen nou eenmaal voor een wijn of een cocktail. De delegatie telde bijna vijftig personen, wat uiteraard de inzet van meerdere obers vereiste. De indruk van de volle dienbladen en de overvloed aan bestellingen komt uitsluitend voort uit de omvang van de groep”, aldus Polen.

De uitspraken van Van der Gijp werden ook in de Poolse kleedkamer behandeld. De Nederlander Jan de Zeeuw, die al jaren woont in Polen en directeur was van de voetbalbond, bracht ze onder de aandacht bij de staf. “Daarna is de president van Polen na de wedstrijd Polen - Finland in de kleedkamer geweest om te vertellen wat er precies gebeurd is. Niet de president van de voetbalbond, maar de president van Polen!”, aldus Van der Gijp.