Van der Vaart ergert zich mateloos aan reactie na Litouwen - Nederland

Rafael van der Vaart ergert zich aan de manier waarop Nederland reageert op het feit dat topscorer aller tijden van Oranje is geworden. De spits van Corinthians scoorde zondag tegen Litouwen (2-3 zege) twee keer en liet Robin van Persie daarmee achter zich op de ranglijst, maar krijgt nog regelmatig veel kritiek.

Depay was zondagavond belangrijk voor een zwak Nederlands elftal. De spits wist twee keer te scoren en gaat daardoor aan kop op de topscorerslijst van Oranje. In juni evenaarde hij Van Persie al, toen Depay twee keer trefzeker was tegen Malta (8-0). Hoewel de 104-voudig international met regelmaat belangrijk is voor Nederland, krijgt hij de nodige kritiek.

Artikel gaat verder onder video

In de nabeschouwing van de NOS geeft Van der Vaart aan dat deze reactie vanuit het publiek voor ergernis bij hem zorgt. “Het irriteert me dat niemand hem in Nederland iets lijkt te gunnen”, steekt de analist van wal. “Natuurlijk is hij excentriek, maar kijk naar wat hij ons geeft. In een tijd dat Oranje slecht was, hield hij ons overeind”, doelt hij op de periode waarin Nederland het EK van 2016 en het WK van 2018 miste. “Nee, hij heeft ons nog geen titel bezorgd, maar die hebben we sowieso amper. Hij werkt keihard en scoort ook op eindtoernooien, al moet je soms wat geluk hebben om beslissend te zijn in een halve finale.”

Pierre van Hooijdonk sluit zich aan bij zijn tafelgenoot. “Het is voor mensen lastig om zijn voetbal los te zien van zijn persoonlijkheid”, stelt de oud-spits. “Hij is aaibaarder geworden, maar puur kijkend naar zijn prestaties: fantastisch. Natuurlijk heeft hij doelpunten tegen Litouwen gemaakt en zo, maar hij scoort niet alleen tegen Litouwen, maar ook tegen de grote landen.” Van Hooijdonk vindt de cijfers van Depay – 52 goals en 33 assists in 104 interlands – indrukwekkend. “Alle credits naar hem.”