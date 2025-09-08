Meningen over Koeman compleet verdeeld na horroroptreden in Litouwen

Het Algemeen Dagblad en De Telegraaf zijn het na het dramatische optreden van Oranje in Litouwen (2-3 zege) absoluut niet met elkaar eens over de rol van Ronald Koeman. Waar de bondscoach van eerstgenoemde krant een zware onvoldoende krijgt, besluit De Telegraaf hem te sparen.

Het Nederlands elftal liet zich deze interlandperiode van zijn slechtste kant zien, met een gelijkspel in eigen huis tegen Polen (1-1) en een zeer moeizame 2-3 zege op bezoek bij Litouwen, de nummer 143 van de FIFA-wereldranglijst. Met name het scenario van zondagavond, toen Oranje een 0-2 voorsprong uit handen gaf, mag absoluut niet gebeuren.

Het AD schrijft deze ‘blamage’ dan ook op het conto van Koeman en Mikos Gouka beoordeelt hem met een 4,5. De bondscoach was er getuige van dat zijn ploeg de scherpte volledig verloor en daardoor de 0-2 voorsprong weggaf. “Dat Oranje met nipt verschil won van de nummer 143 van de wereld was een blamage voor een ploeg waar Koeman eerder in de week zelf nog van zei dat het tot de Europese top behoorde”, klinkt het. “Dat zal vast zo zijn, maar in twee interlands twee keer een voorsprong weggeven en worstelen met Litouwen, het was allesbehalve indrukwekkend.”

De bondscoach wordt daarentegen wél gespaard door oud-international Wim Rijsbergen, die Koeman namens De Telegraaf een 6,5 geeft. De voormalig verdediger concludeert dat vijf wijzigingen in een ingespeeld elftal ‘te veel van het goede is’. “Ook tegen een kleine tegenstander heb je automatismen nodig. Als er dan ook nog een paar niet in de wedstrijd zitten, dan gaat het niet lopen.”

Rijsbergen weet zeker dat Koeman en Oranje zich ‘gewoon’ gaan plaatsen voor het WK van 2026. “Maar hij is ook een liefhebber en die wil met veel beter voetbal wedstrijden winnen. In de slotfase leek het erop alsof Litouwen Oranje was en Oranje Litouwen, zo hard moest er verdedigd worden.” Volgens de ex-prof mag iedereen in Nederland een mening hebben over het optreden van Oranje. “Maar Koeman staat met Nederland gewoon bovenaan en de spelers gaan terug naar hun clubs vandaag en spelen waarschijnlijk in de Premier League of in Spanje straks weer de pannen van het dak.”