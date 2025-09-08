Ronald de Boer ziet dat Ronald Koeman erg veel pech heeft met Oranje

Ronald de Boer vindt dat het Nederlands elftal deze week behoorlijk wat pech heeft gehad. De analist van Ziggo Sport zag dat de ploeg van bondscoach Ronald Koeman drie werelddoelpunten tegen kreeg en de wedstrijden tegen Polen (1-1) en Litouwen (2-3 winst) mede daardoor moeizaam verliepen.

De Boer houdt dan ook nog veel vertrouwen in het Nederlands elftal en in bondscoach Ronald Koeman: "De euforie over Oranje was groot. Daar heb ik ook aan meegedaan. Ik denk overigens nog steeds dat er muziek in zit, want we hebben geweldige spelers. Alleen deze twee wedstrijden kwam het er niet uit, om wat voor reden dan ook."

Wat de analist wel kwalijk vindt, is het feit dat Oranje zondag in Litouwen een 0-2 voorsprong uit handen gaf. Dat had volgens hem niet mogen gebeuren tegen de nummer 143 van de wereldranglijst: "2-0 voor, dan kan er een last van je schouders vallen. Maar dan moet je wel de intensiteit erin houden. En daar heeft Koeman gelijk in. Net één of twee procent minder en dan kunnen zij ook nog een beetje voetballen. Zelfs Litouwen.”

De Boer vindt het ondanks deze kritiek wel te vroeg om conclusies te trekken. Hij houdt vertrouwen in deze selectie en technische staf en vindt dat Oranje deze week ook veel tegenslagen heeft gehad: "Je hebt de pech dat je deze week drie wereldgoals tegen krijgt. Die kopbal is gewoon een geweldige goal. Als wij hem zo maken, spreken van een geweldige goal."