Hans Kraay jr. voorspelt basisspeler Oranje op WK, die nu nog door Koeman genegeerd wordt

Hans Kraay junior is zeer gecharmeerd van . De Arsenal-verdediger viel zondagavond in en deed dat op verdienstelijke wijze. Volgens de analist kan Timber op het WK het centrum vormen met Virgil van Dijk.

Donderdag tegen Polen koos bondscoach Ronald Koeman, zoals vaak de laatste tijd, voor Jan-Paul van Hecke rechts centraal achterin. Die verdediger meet zich met Brighton in de Premier League elk weekend met de beste aanvallers ter wereld, maar kwam niet echt uit de verf. Zondag was het de beurt aan Stefan de Vrij. Die brengt een hele hoop ervaring met zich mee, maar speelde dit seizoen nog geen minuut in officiële duels van zijn club, Internazionale.

Artikel gaat verder onder video

In minuut 62 van het duel met Litouwen besloot Koeman De Vrij eruit te halen. Timber kwam voor hem in de plaats. Bij Ajax speelde hij nog regelmatig rechts in het hart van de verdediging, maar sinds zijn transfer naar Arsenal maakt hij vooral minuten op de backposities. Daar speelt hij vaak ijzersterk. Kraay junior is ook gecharmeerd van Timber en ziet kansen voor de tweelingsbroer van Quinten. "Ik denk dat hij een hele goede kans maakt om de kompaan van Virgil van Dijk te worden. Van Dijk is groot en sterk, Timber is snel en heeft ook iets sneller de tussen-de-linies-bal dan Van Dijk."

Zo'n soort pass kan Van Hecke ook geven, maar lijkt daar wel wat zuiniger mee te strooien bij Oranje. "Van Hecke zie ik dat bij Brighton heel veel doen, die durft dat hier bij het Nederlands elftal wat minder. Ik zie Timber wel de partner van Van Dijk worden." Hansie Hansie vindt het overigens niet belachelijk dat De Vrij vandaag in de basis stond. "Hij vond Van Hecke niet goed en De Vrij was zijn nummer twee. Maar na vandaag kan het zomaar zijn dat Timber nummer een is."