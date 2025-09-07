Live voetbal

Dit schrijven de media in Litouwen over de wanvertoning van Oranje

Litouwen - Nederland
Foto: © Imago
2 reacties
Mingus Niesten
7 september 2025, 22:05

In Litouwen is men zeer te spreken over het optreden van hun nationale ploeg, dat bijna verraste tegen het Oranje van Ronald Koeman (2-3). De media waarderen de strijdvaardigheid van de Litouwse ploeg en zijn ook dat er geschiedenis is geschreven.

Delfi schrijft bijvoorbeeld dat de thuisploeg kranig weerstand bood tegen de halve finalist van het vorige EK. "De Litouwers, die de Nederlandse sterren twee keer verschalkten, kunnen het veld met opgeheven hoofd verlaten. Het begin van de wedstrijd voorspelde nog weinig goeds: de bezoekers hadden veel meer balbezit en drukten de thuisploeg terug op eigen helft. Maar na de tegengoals lieten de Litouwers zich niet uit het veld slaan. De eerste goede aanval van de thuisploeg resulteerde direct in een doelpunt."

Artikel gaat verder onder video

Lrytas genoot van 'een ongelofelijk gevecht'. "De spelers van Litouwen maakten het land trots op haar nationale voetbalploeg. De clash tegen het sterke Nederlands elftal werd een echte show. Ze kwamen 2-0 achter, maar herstelden zich en verloren uiteindelijk met slechts één goal verschil."

Dat medium weet ook dat er donderdag geschiedenis is geschreven in Kaunas. "Litouwen is nu het laagst geklasseerde team ooit dat een doelpunt tegen het Nederlands elftal heeft gemaakt." Dat Litouwen direct twee scoorde, is ook een unicum te noemen. Dat gebeurde nog nooit tegen een land dat volgens de FIFA-wereldranglijst bij de beste elf van de wereld behoort.

Zebra noteerde dat Litouwen de eigen fans door de doelpunten 'op het puntje van de stoel kreeg', al bleef een resultaat uit. "Ze gaven de voetbalfans in ons land een geweldige avond, maar uiteindelijk verloren ze wel met 2-3."

➡️ Meer Nederland-nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Oranje-bondscoach Ronald Koeman en Sparta-trainer Maurice Steijn

Koeman heeft duidelijke boodschap voor Maurice Steijn: ‘Hij moet morgen…’

  • Gisteren, 20:24
  • Gisteren, 20:24
Oranje-bondscoach Ronald Koeman

Koeman gaat door het stof en botst dan met Valentijn Driessen op persconferentie

  • Gisteren, 19:49
  • Gisteren, 19:49
Denzel Dumfries met op de achtergrond de vlaggen van Litouwen en Nederland

Litouwen - Nederland op tv: hoe laat en op welke zender wordt de wedstrijd uitgezonden?

  • Gisteren, 18:55
  • Gisteren, 18:55
2 reacties
Reageren
2 reacties
ERIMIR
3.459 Reacties
427 Dagen lid
37.672 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Leuk voor de Litouwers, dit gaan ze nooit meemaken tegen een echt topland.

Voetbalanalist
109 Reacties
21 Dagen lid
90 Likes
Voetbalanalist
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Erimir, ze zijn een mooi voorbeeld als je voor het nationale elftal magl uitkomen. Niet de nep sterren van oranje

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

ERIMIR
3.459 Reacties
427 Dagen lid
37.672 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Leuk voor de Litouwers, dit gaan ze nooit meemaken tegen een echt topland.

Voetbalanalist
109 Reacties
21 Dagen lid
90 Likes
Voetbalanalist
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Erimir, ze zijn een mooi voorbeeld als je voor het nationale elftal magl uitkomen. Niet de nep sterren van oranje

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel