Dit schrijven de media in Litouwen over de wanvertoning van Oranje

In Litouwen is men zeer te spreken over het optreden van hun nationale ploeg, dat bijna verraste tegen het Oranje van Ronald Koeman (2-3). De media waarderen de strijdvaardigheid van de Litouwse ploeg en zijn ook dat er geschiedenis is geschreven.

Delfi schrijft bijvoorbeeld dat de thuisploeg kranig weerstand bood tegen de halve finalist van het vorige EK. "De Litouwers, die de Nederlandse sterren twee keer verschalkten, kunnen het veld met opgeheven hoofd verlaten. Het begin van de wedstrijd voorspelde nog weinig goeds: de bezoekers hadden veel meer balbezit en drukten de thuisploeg terug op eigen helft. Maar na de tegengoals lieten de Litouwers zich niet uit het veld slaan. De eerste goede aanval van de thuisploeg resulteerde direct in een doelpunt."

Lrytas genoot van 'een ongelofelijk gevecht'. "De spelers van Litouwen maakten het land trots op haar nationale voetbalploeg. De clash tegen het sterke Nederlands elftal werd een echte show. Ze kwamen 2-0 achter, maar herstelden zich en verloren uiteindelijk met slechts één goal verschil."

Dat medium weet ook dat er donderdag geschiedenis is geschreven in Kaunas. "Litouwen is nu het laagst geklasseerde team ooit dat een doelpunt tegen het Nederlands elftal heeft gemaakt." Dat Litouwen direct twee scoorde, is ook een unicum te noemen. Dat gebeurde nog nooit tegen een land dat volgens de FIFA-wereldranglijst bij de beste elf van de wereld behoort.

Zebra noteerde dat Litouwen de eigen fans door de doelpunten 'op het puntje van de stoel kreeg', al bleef een resultaat uit. "Ze gaven de voetbalfans in ons land een geweldige avond, maar uiteindelijk verloren ze wel met 2-3."