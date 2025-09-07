Hans Kraay jr. heeft na bagger optreden zeer goed nieuws voor Oranje-fans

Hans Kraay junior weet het zeker: Oranje heeft zich zondagavond geplaatst voor het WK van 2026. Litouwen, de nummer 143 van de FIFA-wereldranglijst, maakte het Oranje knap lastig, maar de analist ziet het positief in.

Na een beroerde wedstrijd in Litouwen, die door de ploeg van Ronald Koeman met 2-3 werd gewonnen, komt Kraay jr. opeens met een positieve draai bij de nabeschouwing van ESPN. "Ondanks al het negativisme, hebben we ons vanavond geplaatst voor het WK." De analist benadrukt dan dat het doelsaldo doorslaggevend is, wanneer twee ploegen op een gelijk aantal punten eindigen. Koeman dacht eerder deze week dat het onderling resultaat bepalend zou zijn.

Artikel gaat verder onder video

De voormalige Voetbal International-analist legt zijn gedachtengang uit. "We hebben nog Finland-thuis, dat zijn drie punten. Litouwen krijgen we nog thuis, dat zijn drie punten. En Malta-uit, dat zijn ook drie punten. En dan mag je gewoon met 1-0, 2-0, 3-0 (bijvoorbeeld, red.) verliezen bij Polen." Kraay jr. gelooft niet dat het spel van het Nederlands elftal snel nog eens zó slecht zal zijn als donderdag in Litouwen. "Al die wedstrijden gaan we winnen, omdat het veel beter zal gaan dan vandaag. Dus eigenlijk zijn we, ondanks deze verschrikkelijke wedstrijd, geplaatst voor het WK."

Wel geeft de analist van ESPN toe dat het gevoel rondom Oranje per set wedstrijden enorm kan veranderen. "Het sentiment na het EK was verschrikkelijk. Daar is helemaal niks van blijven hangen." Niet veel later speelde Oranje twee hele goede wedstrijden tegen Europees Kampioen Spanje. "Dat heeft ons moed en blosjes op de wangen gegeven. Maar nu zijn we toch weer een beetje terug bij af."