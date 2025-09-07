Van der Vaart: 'Ik wil niet lullig doen, maar hij was écht dramatisch'

Rafael van der Vaart is geschrokken van het optreden van het Nederlands elftal tegen Litouwen (2-3 zege). De oud-middenvelder is in de studio van de NOS met name kritisch op , die fout op fout stapelde in Kaunas. Het verbaast Van der Vaart dat Schouten de gehele wedstrijd mocht blijven staan.

“Ik wil niet te lullig doen, maar die moet je eigenlijk al vrij snel wisselen. Ik ben erg fan van hem, hoor, maar hij was vandaag echt dramatisch. Vooral in het één of twee keer raken van de bal, waarin hij goed zou moeten zijn, ging alles mis. Het was echt een vreselijke avond voor hem. Niet alleen voor hem natuurlijk, maar dit was echt slecht”, zegt Van der Vaart terwijl beelden worden getoond van slechte passes en uitglijders van Schouten.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Van der Vaart was het een zeldzaam slecht optreden. “Als hij het zou willen, zou het niet lukken”, zegt hij. “Hij was een beetje samenvattend voor hoe Nederland in zijn geheel speelde.” Pierre van Hooijdonk merkt op dat Schouten door Ronald Koeman juist werd opgesteld vanwege zijn kwaliteiten in de passing. “En dat gaat juist faliekant mis. Maar Koeman kon er wel meer wisselen. Schouten heeft geluk gehad.”

Van der Vaart keek op van de wissels van Koeman. De analist was met name verrast door het inbrengen van twee verdedigers - Micky van de Ven en Jurriën Timber. "Dat vond ik wel gek, als je nog moet scoren. Daarna scoren ze wel meteen, dus hij heeft wederom het gelijk aan zijn kant. Maar het was zó laks en energieloos! Dat is gek als je met 0-2 voor komt, want dan loopt het eigenlijk ideaal voor je."

Oranje eindigde met vijf verdedigers, want vlak voor tijd kwam Matthijs de Ligt binnen de lijnen als vervanger van Donyell Malen. "Dat is waarschijnlijk nooit gebeurd: tegen zo'n laag gerankte ploeg met vijf verdedigers eindigen", aldus Van der Vaart. "Slot op de deur Matthijs de Ligt kwam erin... Maar het is wel knap van Koeman. Alles in hem zal zich schamen om dat te doen, maar hij is heel zakelijk." Van der Vaart spreekt van 'een wanprestatie van eigenlijk iedereen', al zegt hij dat Cody Gakpo wel zijn niveau haalde.