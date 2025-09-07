Rafael van der Vaart beticht Oranje-international van werkweigering

De analisten van de NOS hebben geen goed woord over voor de 0-2 voorsprong die het Nederlands elftal zondagavond uit handen heeft gegeven in en tegen Litouwen. Met name moet het ontgelden, vanwege zijn lakse houding bij de eerste treffer van Litouwen.

"Je moet je kapot schamen", trapt Rafael van der Vaart af in de studio van de NOS tijdens de analyse in de rust. "Dat je 0-2 voorsprong weggeeft tegen Litouwen, zegt iets over de laksheid van dit elftal. Kijk naar Schouten: hij doet helemaal niets bij de 1-2. Het is bijna een soort van werkweigering. Niet alleen hij, maar ze denken allemaal dat het wel goed komt. Niemand grijpt in."

"Het is een gevalletje onderschatting", stelt Pierre van Hooijdonk. Hij zag net als zijn collega Rafael van der Vaart slap ingrijpen van Schouten een hoofdrol spelen bij de 1-2 van Litouwen, maar vindt dat doelman Bart Verbruggen in de spiegel moet kijken. Hij had volgens de analist meer kunnen doen bij de gelijkmaker.

"Verbruggen moet in dit geval bij zo'n vrije trap gewoon drie passen vooruit zetten. Dan is het makkelijker en wordt het moeilijker voor de tegenstander om de bal in deze zone te krijgen. Daarnaast is de overtreding van Stefan de Vrij totaal onnodig", zegt Van Hooijdonk.