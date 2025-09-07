Live voetbal 5

Rafael van der Vaart beticht Oranje-international van werkweigering

Rafael van der Vaart NOS
Foto: © NOS
Tijmen Gerritsen
7 september 2025, 19:07

De analisten van de NOS hebben geen goed woord over voor de 0-2 voorsprong die het Nederlands elftal zondagavond uit handen heeft gegeven in en tegen Litouwen. Met name Jerdy Schouten moet het ontgelden, vanwege zijn lakse houding bij de eerste treffer van Litouwen.

"Je moet je kapot schamen", trapt Rafael van der Vaart af in de studio van de NOS tijdens de analyse in de rust. "Dat je 0-2 voorsprong weggeeft tegen Litouwen, zegt iets over de laksheid van dit elftal. Kijk naar Schouten: hij doet helemaal niets bij de 1-2. Het is bijna een soort van werkweigering. Niet alleen hij, maar ze denken allemaal dat het wel goed komt. Niemand grijpt in."

Volg hier live het duel tussen Litouwen en het Nederlands elftal:

"Het is een gevalletje onderschatting", stelt Pierre van Hooijdonk. Hij zag net als zijn collega Rafael van der Vaart slap ingrijpen van Schouten een hoofdrol spelen bij de 1-2 van Litouwen, maar vindt dat doelman Bart Verbruggen in de spiegel moet kijken. Hij had volgens de analist meer kunnen doen bij de gelijkmaker.

"Verbruggen moet in dit geval bij zo'n vrije trap gewoon drie passen vooruit zetten. Dan is het makkelijker en wordt het moeilijker voor de tegenstander om de bal in deze zone te krijgen. Daarnaast is de overtreding van Stefan de Vrij totaal onnodig", zegt Van Hooijdonk.

12deman
246 Reacties
70 Dagen lid
269 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Kameraden, van de Vaart zigeuner moet z'n poen ook weer verdienen. Wanneer je bij je inval beurt tijdens de WK finale je werk had gedaan en tijdens de omschakeling gewoon was meegelopen met Inesta, dan waren we wellicht wereldkampioen geworden. Hij kan beter z'n snavel houden.

Arena
512 Reacties
27 Dagen lid
1.560 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Misschien kun je dat zelf ook eens doen. En zigeuner? Doe effe normaal jochie. Hij is opgegroeid op een woonwagenkamp. Dat zijn heel veel mensen in Nederland. Het maakt je geen zigeuner. Weer dat IQ he....

12deman
246 Reacties
70 Dagen lid
269 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Arena feiten pik!

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
590 Reacties
40 Dagen lid
1.860 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Moeizame overwinning van vooral 2e keus van NL. Zwakste spelers Timber en steijn. Je ziet gelijk dat het NL elftal afglijdt naar een bedenkelijk niveau. Timber nog een goal dankzij betere spelers om hem heen. Steijn totaal weer eens onzichtbaar. Niet gezien en ook niet gescoord tegen een kleintje. Mislukt experiment van Koeman. Nu gewoon weer kwaliteit selecteren en dat zijn meet spelers met CL niveau en spelers van de top2.

ERIMIR
3.457 Reacties
427 Dagen lid
37.664 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Heeft Steijn zijn debuut gemaakt?

Arena
512 Reacties
27 Dagen lid
1.560 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Wie?

