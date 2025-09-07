Live voetbal 3

Supporters Litouwen hebben boodschap voor Nederland op spandoek: 'We zullen het nooit vergeten'

Litouwen - Nederland
Foto: © Imago
Dominic Mostert
7 september 2025, 17:09   Bijgewerkt: 17:32

De supporters van Litouwen hebben een boodschap voor het Nederlands elftal. In het Dariaus- en Girėno Stadion in Kaunas hangt een spandoek om Nederland te bedanken voor het verslaan van de Sovjet-Unie in de EK-finale van 1988.

Nederland en Litouwen speelden nooit eerder tegen elkaar, maar na 37 jaar hebben de Litouwers eindelijk de kans om hun dankbaarheid uit te spreken. "We zullen nooit vergeten hoe jullie de Sovjet-Unie versloegen in 1988", staat op een klein spandoek.

Na de Tweede Wereldoorlog werd Litouwen in 1940 door de Sovjet-Unie bezet en ingelijfd, ondanks protesten van de bevolking en de internationale gemeenschap. De jaren die volgden stonden in het teken van repressie: tienduizenden Litouwers werden gedeporteerd naar Siberië en elk streven naar onafhankelijkheid werd hardhandig onderdrukt.

Toch bleef het nationale bewustzijn levendig, onder meer door geheime culturele activiteiten en kerkelijk verzet. In de jaren tachtig groeide, mede door Gorbatsjovs hervormingen, de roep om vrijheid opnieuw. Uiteindelijk verklaarde Litouwen zich in maart 1990 als eerste Sovjetrepubliek onafhankelijk, waarmee het een belangrijke rol speelde in de val van de Sovjet-Unie.

Spandoek Litouwen voor Nederland
© Imago
