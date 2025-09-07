Oranje-international verbaast zich over discussie: ‘In Nederland is dat echt een dingetje’

speelt tegenwoordig veelal op de links- of rechtsbackpositie, terwijl hij in zijn tijd bij Ajax juist uitblonk als centrale verdediger. Volgens de 24-jarige Oranje-international moet dat niet gezien worden als ‘degradatie’, hoewel sommige Nederlanders dat juist wel vinden.

Timber brak in 2020 door in het eerste elftal van Ajax en verdiende – als centrale verdediger – een overstap naar de Premier League, waar Arsenal zo’n veertig miljoen euro voor hem neertelde. In Engeland fungeert de verdediger echter niet als centrale stopper, maar als back. Dit hoeft niet gezien te worden als ‘degradatie’.

“Vooral in Nederland is dat echt een dingetje geloof ik”, zegt Timber in een uitgebreid interview tegenover het Algemeen Dagblad. “Een rechts- of linksachter die centraal gaat spelen, dat wordt hier (In Nederland, red.) gezien als een promotie. Toen ik bij Ajax eerst rechtsback stond en later centraal werd gezet, viel me dat al op. In Engeland maken ze zich daar helemaal niet druk om. Voor een coach is het ook fijn”, vervolgt Timber.

Tegenwoordig maakt de 24-jarige oud-Ajacied ook in Oranje zijn minuten als vleugelverdediger. “Ik vind het een voordeel. Het is toch iets positiefs dat je op meerdere posities kunt spelen? Ja, het spreidt je kansen, zo zou je dat wel kunnen zien. Belangrijk is dat je speelt en die kans is op deze manier het grootst”, aldus Timber.