Live voetbal

Oranje-international verbaast zich over discussie: ‘In Nederland is dat echt een dingetje’

Oranje-international verbaast zich over discussie: ‘In Nederland is dat echt een dingetje’
Foto: © Imago
0 reacties
Luuk van Grinsven
7 september 2025, 13:31

Jurriën Timber speelt tegenwoordig veelal op de links- of rechtsbackpositie, terwijl hij in zijn tijd bij Ajax juist uitblonk als centrale verdediger. Volgens de 24-jarige Oranje-international moet dat niet gezien worden als ‘degradatie’, hoewel sommige Nederlanders dat juist wel vinden.

Timber brak in 2020 door in het eerste elftal van Ajax en verdiende – als centrale verdediger – een overstap naar de Premier League, waar Arsenal zo’n veertig miljoen euro voor hem neertelde. In Engeland fungeert de verdediger echter niet als centrale stopper, maar als back. Dit hoeft niet gezien te worden als ‘degradatie’.

Artikel gaat verder onder video

“Vooral in Nederland is dat echt een dingetje geloof ik”, zegt Timber in een uitgebreid interview tegenover het Algemeen Dagblad. “Een rechts- of linksachter die centraal gaat spelen, dat wordt hier (In Nederland, red.) gezien als een promotie. Toen ik bij Ajax eerst rechtsback stond en later centraal werd gezet, viel me dat al op. In Engeland maken ze zich daar helemaal niet druk om. Voor een coach is het ook fijn”, vervolgt Timber.

Tegenwoordig maakt de 24-jarige oud-Ajacied ook in Oranje zijn minuten als vleugelverdediger. “Ik vind het een voordeel. Het is toch iets positiefs dat je op meerdere posities kunt spelen? Ja, het spreidt je kansen, zo zou je dat wel kunnen zien. Belangrijk is dat je speelt en die kans is op deze manier het grootst”, aldus Timber.

➡️ Meer Oranje nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Scheidsrechter Jakob Kehlet bij Oostenrijk - Cyprus

WK-kwalificatieduel Oostenrijk - Cyprus ligt om bizarre reden minutenlang stil

  • Gisteren, 22:53
  • Gisteren, 22:53
Danny Blind gaat met klem in tegen detail over vertrek bij Ajax

Danny Blind gaat met klem in tegen detail over vertrek bij Ajax

  • Gisteren, 21:43
  • Gisteren, 21:43
Oranje-bondscoach Ronald Koeman en Sparta-trainer Maurice Steijn

Koeman heeft duidelijke boodschap voor Maurice Steijn: ‘Hij moet morgen…’

  • Gisteren, 20:24
  • Gisteren, 20:24
1 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Jurriën Timber

Jurriën Timber
Arsenal
Team: Arsenal
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: V (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Arsenal
3
2
2024/2025
Arsenal
30
1
2023/2024
Arsenal
2
1
2023/2024
Arsenal
2
0

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel