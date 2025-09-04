Van Dijk wekt verbazing bij Stekelenburg met oordeel over Nederland - Polen

wil niet spreken van een ‘domper’ na het puntenverlies van Nederland tegen Polen (1-1). De aanvoerder van Oranje wijst erop dat Polen ‘gewoon een goed land’ is. Hij wil niet te lang stilstaan bij het gelijkspel en zich richten op de wedstrijd tegen Litouwen van zondag.

“Het was een aardige goal die ze maken. Hij raakt ‘m goed”, stelt Van Dijk in gesprek met Jeroen Stekelenburg van de NOS. “In de eerste helft creëren we mogelijkheden en moeten we misschien de 2-0 maken, dan wordt het makkelijker. Je kunt natuurlijk ook de 1-0 over de streep trekken. Maar hij vliegt er goed in en dan heb je een punt.”

Hinkte Oranje op twee gedachten toen het nog 1-0 stond? “Eerlijk gezegd niet. Je probeert gewoon de 2-0 te maken. Dat hebben we ook wel laten zien. Het middenveld was heel compact, dus het was moeilijk om doorheen te komen. We kwamen er wel een paar keer doorheen. Je moet het achterin dicht houden. Uiteindelijk vliegt hij er letterlijk en figuurlijk in.”

Stekelenburg is wat verrast door de houding van Van Dijk. “Ik voel een beetje een domper in het stadion en bij onze analisten ook. Bij jou misschien wel wat minder, of niet?”, vraagt de journalist aan Van Dijk, die reageert: “Domper? Je speelt gewoon tegen een goed land! Ze maken het je gewoon moeilijk. Ze hebben een nieuwe bondscoach, ze willen het laten zien. Ik denk dat we beter kunnen qua kansen afmaken. We hebben niet veel weggegeven. Als je thuis gelijkspeelt, is dat niet positief. Maar het is nu niet anders. We moeten ons herstellen en op naar Litouwen.”

“We proberen wel die 2-0 te maken. Helaas lukt dat niet. Dan moet je het dicht houden en geen tegengoal krijgen”, aldus Van Dijk, die zag dat dat niet lukte. “Hij schiet ‘m goed binnen.” Oranje heeft nu zeven punten uit de eerste drie WK-kwalificatiewedstrijden. “Het heeft geen zin om naar de poule te kijken. We moeten van wedstrijd naar wedstrijd leven. De volgende wedstrijd staat al om de hoek.”