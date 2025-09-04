Live voetbal

De Kuip fluit in minuut 78 massaal Oranje-speler uit

Wissel Nederland - Polen
Mingus Niesten
4 september 2025, 22:39   Bijgewerkt: 22:46

Memphis Depay heeft donderdag geen gelukkige avond gehad. De aanvaller kon amper zijn stempel op het Nederlands elftal, maakte niet het doelpunt waar hij zo naar hunkert en werd bij zijn wissel flink uitgefloten.

Memphis is een speler die niet door iedereen geliefd wordt, vooral vanwege zijn persoonlijkheid en gedrag. Zijn waarde voor het Nederlands elftal staat echter buiten kijf. De spits van Corinthians scoorde al 50 keer voor Oranje, evenveel als Robin van Persie. Donderdag tegen Polen had Memphis zijn 51e kunnen maken en zo de titel van topscorer van Oranje alleen op zijn naam kunnen krijgen.

Dat lukte niet: Memphis kreeg weinig kansen om een doelpunt te maken. De spits kwam ook niet veel in het spel van Oranje voor, dat sowieso niet oogstrelend was. Wel was Memphis op een andere manier belangrijk: hij gaf namelijk de assist voor de 1-0 van Denzel Dumfries.

Toen Memphis in de 78e minuut teleurgesteld het veld moest verlaten, klonk er een duidelijk fluitconcert uit De Kuip. Het Oranje-publiek was blijkbaar niet tevreden met het spel van de routinier. Toen vervolgens de naam van zijn vervanger, Wout Weghorst, door het stadion galmde, klonk er een daverend applaus. De spits van Ajax is onder fans van het Nederlands elftal een stuk geliefder dan Memphis, blijkt weer. Enkele minuten na de wissel van Ronald Koeman scoorde Matty Cash de 1-1 voor Polen.

Xavi Simons

Xavi Simons reageert passief agressief op doodeenvoudige vraag over spel in Oranje

Ronald Koeman van Oranje

‘Mijn vrouw heeft vol afschuw naar Ronald Koeman geluisterd’

Ronald Koeman van Oranje

Koeman heel duidelijk over reservespeler: ‘Hij kent zijn rol’

ERIMIR
3.421 Reacties
424 Dagen lid
37.584 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Depay is niet veel, maar Weghorst is ook geen spits voor Oranje.

