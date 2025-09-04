Bonje tussen Oranje-sterren? Timber verklaart opvallend incident met Gakpo tijdens Engelse kraker

Bonje tussen twee spelers van het Nederlands elftal in de Premier League? Het leek er afgelopen zondag wel even op toen en het met elkaar aan de stok leken te krijgen tijdens de topper tussen Liverpool en Arsenal. Timber komt in gesprek met De Telegraaf met een duidelijke verklaring.

In de strijd tussen de kampioen (Liverpool) en de nummer twee (Arsenal) van vorig seizoen stonden Gakpo en Timber tegenover elkaar. In de slotfase, toen Dominik Szoboszlai met een magistrale vrije trap reeds voor de enige treffer van de kraker had gezorgd, kregen de twee Nederlanders het op het oog met elkaar aan de stok. TImber kampte met krampverschijnselen en werd door Gakpo netjes geholpen, maar toen laatstgenoemde wegliep reageerde Timber boos dat hij niet overeind geholpen werd. Gakpo liep daarop terug en stak opnieuw zijn arm uit, maar toen Timber niet meebewoog liep de oud-PSV'er met een wegwerpgebaar weg.

Van onenigheid tussen Gakpo en Timber is echter geen enkele sprake, bezweert laatstgenoemde. "Er was even een kort incidentje tussen Cody en mij. Vooral door een misverstand. Ik kampte met kramp. In het vliegtuig naar Nederland hebben we er allebei om gelachen. Nee, Cody en ik vechten niet", aldus Timber. De onderlinge sfeer is juist prima, wat ook geldt voor de andere Nederlanders die hun brood verdienen aan de andere kant van Het Kanaal: "We zijn close met elkaar zoals we bij Oranje met alle veertien Premier League-jongens best wel close zijn. Het is leuk om bijna iedere competitiewedstrijd ploeggenoten tegen te komen. Het maakt de gesprekken bij Oranje leuker."

Desondanks hield Timber een 'katterig gevoel' over aan de topper op Anfield, zo tekent Valentijn Driessen op namens de ochtendkrant. De oud-Ajacied noemt de 1-0 nederlaag 'een smet', aangezien Arsenal na drie tweede plaatsen op rij dit seizoen eindelijk de titel weer eens wil grijpen. De nederlaag tegen het sterrenensemble van Arne Slot doet daar niets aan af: "Toch heb ik er het volste vertrouwen in dat we met dit Arsenal na twee decennia de Premier League kunnen winnen", aldus Timber.