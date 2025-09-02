Koeman: 'Ik zie hem Máxima de hand schudden, maar hij moet wat meer voetbal kijken'

Ronald Koeman nam tijdens de persconferentie van maandag de tijd om Ruud Gullit te feliciteren met zijn 63ste verjaardag. De bondscoach van het Nederlands elftal is ervan overtuigd dat Gullit ‘een mooi leven’ heeft, zei hij lachend.

“Ik zie hem overal”, zei Koeman. “Directeur bij de KLM Open en ik zag hem Máxima weer een hand geven. Ga ze door Ruud, veel plezier. Gefeliciteerd en misschien af en toe ook een beetje voetbal kijken”, lachte hij.

Koeman weet dat Gullit niet de enige tafelgast van Rondo is die weleens een voetbalwedstrijd overslaat. Marco van Basten maakt er geen geheim van dat hij liever op de golfbaan staat. “Ja, je hebt het gevoel dat er soms iets anders aan staat op de tv. Ik heb af en toe wel eens het gevoel aan die tafel dat ze niet overal van op de hoogte zijn.”

Gaat Gullit een rol spelen bij Oranje?

Koeman kreeg vervolgens de vraag of Gullit richting het WK nog bij het Nederlands elftal betrokken kan worden. “Ooit zei Ruud dat hij het jammer vond dat het Nederlands elftal naar Zeist ging en weg uit Huis ter Duin, want hij zat er zo lekker op het terras”, antwoordde de bondscoach.