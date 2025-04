Ruud Gullit krijgt nieuwe topfunctie

Ruud Gullit is dit jaar de nieuwe toernooidirecteur van het golftoernooi KLM Open. De oud-topvoetballer moet samen met sportief toernooidirecteur Daan Slooter zorgen dat het toernooi in Badhoevedorp in goede banen wordt geleid.

Het is een bijzondere editie van het KLM Open, want het toernooi vindt plaats in een jubileumjaar voor Amsterdam. De stad bestaat 750 jaar. Het KLM Open wordt van 5 tot 8 juni georganiseerd in Badhoevedorp, in de gemeente Amsterdam.

Gullit is zelf ook met regelmaat te vinden op de golfbaan. Hij speelt op de baan The International, waar ook het KLM Open plaatsvindt “Golf is voor mij een sport van verbinding en plezier”, zegt hij tegen het Algemeen Dagblad. “Het KLM Open is een prachtig evenement dat topsport en beleving samenbrengt. Om dit te mogen doen in het jaar waarin mijn stad 750 jaar bestaat, op mijn eigen golfbaan, maakt het extra bijzonder.”

Prijzengeld KLM Open: 2,75 miljoen

Bij het toernooi zijn onder meer de drie beste Nederlandse golfers van het moment van de partij: Joost Luiten, Darius van Driel en Wil Besseling. Vorig jaar werd het toernooi gewonnen door de Italiaan Guido Migliozzi, die dit jaar zijn titel wil verdedigen. Op het KLM Open is een recordbedrag van 2,75 miljoen euro te verdienen, een stijging van 250.000 euro ten opzichte van vorig jaar.

