Ruud Gullit ziet Oranje hoge ogen gooien op WK 2026 en legt link met Farioli

Ruud Gullit is zeer hoopvol gestemd over de kansen van Oranje op het WK van 2026. De voormalig topspits zag het Nederlands elftal onlangs furore maken tegen Spanje, al ging dat tweeluik wel verloren. Toch bieden die wedstrijden hoop.

In zijn column in De Telegraaf staat Gullit eerst even stil bij de huidige prestaties van het Oranje van Ronald Koeman. "Wie even scorebordjournalistiek wil bedrijven, moet vaststellen dat het Nederlands elftal fantastisch presteert. Met het gegeven dat we een klein landje zijn, is het een uitzonderlijke prestatie om bij het Europees kampioenschap in Duitsland vorige zomer tot de laatste vier te reiken, in de kwartfinales van de Nations League pas met strafschoppen gestuit te worden door Europees kampioen en Nations League-winnaar Spanje en nummer zes op de FIFA-wereldranglijst te staan."

De analist ziet echter ook dat Nederlanders vaak niet te vrede zijn, aangezien we willen winnen én goed voetbal willen zien. Dat gebeurt lang niet altijd, al presenteerde Oranje zich wel op een zeer positieve manier tegen Spanje. "De kritische houding van de fans moeten ook blij zijn met zulke volgers. Het geeft ze geen kans om achterover te leunen. Blijf meer eisen, ondanks dat we een klein land zijn en goede prestaties leveren. Je moet waken voor compliance, zelfgenoegzaamheid in het Nederlands, je moet hongerig blijven."

Link met Farioli

Gullit legt vervolgens een link met Francesco Farioli, de Italiaanse trainer die op dit moment bij Ajax vooral met efficiënt voetbal op weg lijkt naar de titel. Dat heeft volgens de analist ook met zijn afkomst te maken. "Hij presteert prima bij Ajax en met zijn Italiaanse achtergrond is het volledig begrijpelijk dat hij zich afvraagt of we in Nederland soms gek zijn geworden vanwege de kritiek op het spel. Zeker als hij ziet waar Ajax vandaan komt. Ik begrijp hem. Af en toe moet je ook realist zijn en beseffen dat het niet alleen maar met mooi voetbal kan." Toch hoopt Gullit niet dat Koeman de visie van de Ajax-trainer overneemt.

Vervolgens grijpt Gullit nog eens terug op de meest recente duels van Oranje. "Ons huidige voorbeeld is Spanje, dat eigenlijk speelt zoals wij graag willen spelen. Wij hebben laten zien dat wij zo ook kunnen spelen, met als extra ons fysieke vermogen, dat ik hoger inschat dan dat van Spanje." De EK-winnaar van 1988 zag ook een voorwaarde voor Oranje, waar het elftal aan moet blijven voldoen. "Nederland bracht ook tweemaal 100% werkethiek. Ons voetbal is te moeilijk om op 80% of 90% uit te voeren." De wedstrijd tegen Oostenrijk op het afgelopen EK (3-2 verlies), waarin Oranje qua werklust niet thuisgaf, 'moet een wake-up call zijn'.

Veel vertrouwen in WK 2026

Gullit heeft veel vertrouwen in goede prestaties op het WK van volgend jaar in Canada, Mexico, VS, mits aan enkele voorwaarden wordt voldaan. "Lukt het Ronald Koeman en zijn internationals om een combinatie voor elkaar te krijgen tussen het spel wat hoort bij het Nederlandse voetbal en de werkethiek, dan denk ik dat we met Oranje het beste van twee werelden bij elkaar brengen. En dan nog met een extra spitsje erbij op het hoogste niveau en ik heb het gevoel dat het Nederlands elftal hele hoge ogen kan gaan gooien in de zomer van 2026 bij het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Niet alleen het gevoel, maar zelfs de overtuiging. De twee wedstrijden voor de Nations League tegen Spanje hebben dat bewezen en de basis gelegd voor de overtuiging dat Oranje een mooie prestatie kan leveren op het WK met de blauwdruk van 1974 in het achterhoofd.”

