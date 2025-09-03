‘Mijn vrouw heeft vol afschuw naar Ronald Koeman geluisterd’

De Nederlandse Sportraad kwam woensdag met het advies kwam om koppen voor voetballers tot twaalf jaar te verbieden. Bondscoach Ronald Koeman ziet echter niets in een kopverbod voor jeugdvoetballers.

De Nederlandse Sportraad riep woensdagochtend de sportsector en de rijksoverheid op om (jonge) sporters te beschermen tegen hersenletsel. Het advies werd aangeboden aan staatssecretaris Judith Tielen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Volgens de Nederlandse Sportraad vergroten herhaalde klappen of stoten tegen het hoofd het risico op chronisch hersenletsel, waaronder dementie. ‘Kinderen en jongeren zijn extra kwetsbaar, omdat hun hersenen nog in ontwikkeling zijn’, klinkt het.

Koeman werd woensdag op een persconferentie gevraagd naar het advies van de Nederlandse Sportraad. De bondscoach liet merken niet bepaald onder de indruk te zijn van de onderzoeksbevindingen. "Ik begreep van Edwin Goedhart (bondsarts KNVB, red.) dat kinderen op die leeftijd gemiddeld één keer per twaalf wedstrijden koppen. Dan denk ik: waar maak je je druk om? Ik denk niet dat het voetballers zijn die hierover praten in de medische wereld. Het hoort bij voetbal. In een wedstrijd moet je koppen als het nodig is”, aldus Koeman.

Het onderzoek van de Nederlandse Sportraad komt woensdagavond ook ter sprake in het televisieprogramma Voetbalpraat van ESPN. RTV Oost-journalist Tijmen van Wissing weet dat niet iedereen blij zal zijn met de uitspraken van Koeman. “Ik heb thuis een kinderneuroloog zitten”, refereert hij aan zijn vrouw. “Die heeft vol afschuw gekeken naar de bondscoach, denk ik. Kinderneurologen vinden dat het koppen echt meteen aan banden gelegd moet worden.”

Zelf kan Van Wissing zich wél vinden in de woorden van Koeman. “Ik was het helemaal met Koeman eens. Kom op, koppen hoort ook bij voetbal. Ze hebben ook bij de jeugd ingevoerd dat er geen winnaar of verliezer meer is. Dat zal op lange termijn ook allemaal wel pedagogisch onverantwoord zijn. Je moet ook nog wel een beetje gewoon van de oude stempel zijn”, vindt de journalist.