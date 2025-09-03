Live voetbal 1

Koeman heel duidelijk over reservespeler: ‘Hij kent zijn rol’

Ronald Koeman van Oranje
Foto: © ESPN
4 reacties
Niels Hassfeld
3 september 2025, 14:52

Wout Weghorst weet dat hij normaal gesproken geen basisspeler is bij het Nederlands elftal, zo maakt Ronald Koeman duidelijk op de persconferentie voor het duel met Polen. De bondscoach waardeert wel dat de spits van Ajax hem normaal voor iedere interlandperiode vraagt wat zijn perspectief op speeltijd is.

Weghorst sprak onlangs uit dat hij van mening is dat hij altijd in de basis moet starten bij Oranje. De spits erkende wel dat Memphis Depay heel belangrijk is voor het Nederlands elftal. De aanvaller van Corinthians was recent echter niet fit en heeft, in tegenstelling tot zijn concurrent, niet veel gespeeld de afgelopen maand. “Ik kijk niet naar vorm van de dag, maar iedere speler in het Nederlands elftal moet vorm hebben, ritme hebben. De een heeft dat meer dan de ander in deze fase van het seizoen”, stelt Koeman op zijn persconferentie.

Artikel gaat verder onder video

De trainer benadrukt dat daar voor het duel met Polen echt wel naar wordt gekeken. “Maar je hebt ook vastigheid nodig in de groep. Dat is het beste voor de ontwikkeling van het team sinds het EK. Daar hoort ook de concurrentie bij. Ze zijn verschillende types aanvallers, dus je kunt daarmee wisselen.” Dat Weghorst zo stellig is dat hij altijd moet spelen, vindt Koeman ‘goed’. “Ik ken Wout goed en Wout kent mij goed. Zijn rol is bekend”, doelt de bondscoach op de rol van invaller.

“Dat wil niet zeggen dat hij nooit kan starten”, gaat de keuzeheer verder. “Dat heeft hij ook gedaan en zich daarin bewezen. We maken keuzes voor wedstrijden, maar niet dat het elke keer anders is. Dat is nooit goed voor een team.” Het zelfvertrouwen van Weghorst kan Koeman ‘zeker waarderen’ laat hij weten. “Wout is altijd een van de spelers die voor de interlandperiodes vraagt naar zijn rol en zijn kans van spelen. Dat heeft hij nu nog niet gedaan, maar misschien komt dat nog”, besluit Koeman.

➡️ Meer Oranje nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Earnest Stewart Alex Kroes en Dennis te Kloese

Teruglezen | Zo verliep de Deadline Day van minuut tot minuut

  • Vandaag, 00:00
  • Vandaag, 00:00
Kasper Dolberg met op de achtergrond het logo van Ajax en de Johan Cruijff ArenA

Officieel: Ajax presenteert Kasper Dolberg als vervanger van Brian Brobbey

  • Gisteren, 22:46
  • Gisteren, 22:46
Kasper Dolberg en Rene van der Gijp

Van der Gijp leest met verbazing Belgische kranten over Dolberg

  • Gisteren, 22:29
  • Gisteren, 22:29
0 4 reacties
Reageren
4 reacties
Ome Barend
150 Reacties
3 Dagen lid
215 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij zelf is van mening dat ie in de basis hoort bij Oranje hahaha.. Die zal wel balen dat Ajax echt haar aller laatste centen betaald aan een spits die overal mislukt is in het buitenland.. bij middenmoter Anderlecht mocht ie nog wel eens even opdraven.. Dylan Vente had ik nog een betere optie gevonden voor Ajax.

Copa
2.066 Reacties
723 Dagen lid
22.640 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Koeman nodigt Weghorst uit om het te komen vragen. Maar ook Weghorst wordt een daggie ouder en heeft het druk met zijn ploeg. Hij hoeft zich niet te bewijzen, maar zal er staan als het nodig is

Arena
410 Reacties
23 Dagen lid
1.334 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Weghorst is een bloedfanatieke voetballer en geen enkele voetballer gaat braafjes vertellen dat hij op de bank moet zitten. Als je dat doet kun je net zo goed ophouden. Overigens heeft hij er bij Ajax een goede concurrent bij met Dolberg, die het afgelopen seizoen er 24 inschopte voor Anderlecht. Dat heb ik Ueda of Moussa of Slory of Borges (Borges hahahahahahaha) niet zien doen bij hun clubje. Zelfs Woutje van 33 liep vorig seizoen 1 op 3 dus laat Woutje maar schuiven.

ERIMIR
3.392 Reacties
423 Dagen lid
37.509 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ze zijn allebei niet goed genoeg om 1e spits in Oranje te zijn. Maar ja, ik vind Koeman ook niet geschikt om bondscoach te zijn.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Ome Barend
150 Reacties
3 Dagen lid
215 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij zelf is van mening dat ie in de basis hoort bij Oranje hahaha.. Die zal wel balen dat Ajax echt haar aller laatste centen betaald aan een spits die overal mislukt is in het buitenland.. bij middenmoter Anderlecht mocht ie nog wel eens even opdraven.. Dylan Vente had ik nog een betere optie gevonden voor Ajax.

Copa
2.066 Reacties
723 Dagen lid
22.640 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Koeman nodigt Weghorst uit om het te komen vragen. Maar ook Weghorst wordt een daggie ouder en heeft het druk met zijn ploeg. Hij hoeft zich niet te bewijzen, maar zal er staan als het nodig is

Arena
410 Reacties
23 Dagen lid
1.334 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Weghorst is een bloedfanatieke voetballer en geen enkele voetballer gaat braafjes vertellen dat hij op de bank moet zitten. Als je dat doet kun je net zo goed ophouden. Overigens heeft hij er bij Ajax een goede concurrent bij met Dolberg, die het afgelopen seizoen er 24 inschopte voor Anderlecht. Dat heb ik Ueda of Moussa of Slory of Borges (Borges hahahahahahaha) niet zien doen bij hun clubje. Zelfs Woutje van 33 liep vorig seizoen 1 op 3 dus laat Woutje maar schuiven.

ERIMIR
3.392 Reacties
423 Dagen lid
37.509 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ze zijn allebei niet goed genoeg om 1e spits in Oranje te zijn. Maar ja, ik vind Koeman ook niet geschikt om bondscoach te zijn.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Nederland - Polen

20:45
Wordt gespeeld op 4 sep. 2025
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

Meer info

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
4
3
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel