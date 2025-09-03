Koeman heel duidelijk over reservespeler: ‘Hij kent zijn rol’

weet dat hij normaal gesproken geen basisspeler is bij het Nederlands elftal, zo maakt Ronald Koeman duidelijk op de persconferentie voor het duel met Polen. De bondscoach waardeert wel dat de spits van Ajax hem normaal voor iedere interlandperiode vraagt wat zijn perspectief op speeltijd is.

Weghorst sprak onlangs uit dat hij van mening is dat hij altijd in de basis moet starten bij Oranje. De spits erkende wel dat Memphis Depay heel belangrijk is voor het Nederlands elftal. De aanvaller van Corinthians was recent echter niet fit en heeft, in tegenstelling tot zijn concurrent, niet veel gespeeld de afgelopen maand. “Ik kijk niet naar vorm van de dag, maar iedere speler in het Nederlands elftal moet vorm hebben, ritme hebben. De een heeft dat meer dan de ander in deze fase van het seizoen”, stelt Koeman op zijn persconferentie.

De trainer benadrukt dat daar voor het duel met Polen echt wel naar wordt gekeken. “Maar je hebt ook vastigheid nodig in de groep. Dat is het beste voor de ontwikkeling van het team sinds het EK. Daar hoort ook de concurrentie bij. Ze zijn verschillende types aanvallers, dus je kunt daarmee wisselen.” Dat Weghorst zo stellig is dat hij altijd moet spelen, vindt Koeman ‘goed’. “Ik ken Wout goed en Wout kent mij goed. Zijn rol is bekend”, doelt de bondscoach op de rol van invaller.

“Dat wil niet zeggen dat hij nooit kan starten”, gaat de keuzeheer verder. “Dat heeft hij ook gedaan en zich daarin bewezen. We maken keuzes voor wedstrijden, maar niet dat het elke keer anders is. Dat is nooit goed voor een team.” Het zelfvertrouwen van Weghorst kan Koeman ‘zeker waarderen’ laat hij weten. “Wout is altijd een van de spelers die voor de interlandperiodes vraagt naar zijn rol en zijn kans van spelen. Dat heeft hij nu nog niet gedaan, maar misschien komt dat nog”, besluit Koeman.