Driessen: ‘Selecteren Sem Steijn is geen logische keuze’

Valentijn Driessen vindt het niet logisch dat Ronald Koeman heeft opgeroepen voor het Nederlands elftal, zo stelt hij in een video van De Telegraaf. Volgens de verslaggever is er namelijk nauwelijks iets veranderd ten opzichte van de interlandperiode drie maanden geleden.

Koeman weigerde lange tijd om Steijn op te roepen voor het Nederlands elftal, ondanks het feit dat de middenvelder topscorer van de Eredivisie was. De bondscoach vond hem namelijk nog niet goed genoeg. Voor de eerste interlandperiode van het nieuwe seizoen kreeg de aanwinst van Feyenoord wél een uitnodiging, waardoor hij en Sunderland-doelman Robin Roefs debuteren in de selectie. De oproep van de keeper vindt Driessen ‘logisch’, maar die van Steijn niet.

Artikel gaat verder onder video

“Het is geen logische keuze, maar het valt natuurlijk wel op”, begint de verslaggever. “Drie maanden geleden was hij nog niet goed genoeg om eventueel stage te lopen. In de tussentijd is er heel weinig tot niets gebeurd en nu zit hij er wel bij.” Driessen geeft aan dat Koeman nu met Steijn wil praten, hem aan het werk wil zien en wil kijken hoe hij ligt in de groep. “Vorige keer was het een uitgelezen mogelijkheid, toen speelden ze tegen Finland en Malta. Nu tegen Polen, dan gaat het echt ergens om.”

Driessen benadrukt dat hij niet begrijpt dat Koeman Steijn nu wel heeft opgeroepen, maar dat hij het wel terecht vindt dat de middenvelder een oproep heeft ontvangen. “Maar het had een paar maanden eerder ook gekund en dan had je iets langer de tijd gehad. Ze zijn nu acht dagen bij elkaar en daarna zien ze elkaar niet meer. Maar hij zit er gelukkig bij en hij brengt iets wat veel andere middenvelders niet brengen: scorend vermogen.”