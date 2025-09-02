Live voetbal

Driessen: ‘Selecteren Sem Steijn is geen logische keuze’

Sem Steijn en Ronald Koeman
Foto: © Imago/realtimes
Niels Hassfeld
2 september 2025, 13:43

Valentijn Driessen vindt het niet logisch dat Ronald Koeman Sem Steijn heeft opgeroepen voor het Nederlands elftal, zo stelt hij in een video van De Telegraaf. Volgens de verslaggever is er namelijk nauwelijks iets veranderd ten opzichte van de interlandperiode drie maanden geleden.

Koeman weigerde lange tijd om Steijn op te roepen voor het Nederlands elftal, ondanks het feit dat de middenvelder topscorer van de Eredivisie was. De bondscoach vond hem namelijk nog niet goed genoeg. Voor de eerste interlandperiode van het nieuwe seizoen kreeg de aanwinst van Feyenoord wél een uitnodiging, waardoor hij en Sunderland-doelman Robin Roefs debuteren in de selectie. De oproep van de keeper vindt Driessen ‘logisch’, maar die van Steijn niet.

“Het is geen logische keuze, maar het valt natuurlijk wel op”, begint de verslaggever. “Drie maanden geleden was hij nog niet goed genoeg om eventueel stage te lopen. In de tussentijd is er heel weinig tot niets gebeurd en nu zit hij er wel bij.” Driessen geeft aan dat Koeman nu met Steijn wil praten, hem aan het werk wil zien en wil kijken hoe hij ligt in de groep. “Vorige keer was het een uitgelezen mogelijkheid, toen speelden ze tegen Finland en Malta. Nu tegen Polen, dan gaat het echt ergens om.”

Driessen benadrukt dat hij niet begrijpt dat Koeman Steijn nu wel heeft opgeroepen, maar dat hij het wel terecht vindt dat de middenvelder een oproep heeft ontvangen. “Maar het had een paar maanden eerder ook gekund en dan had je iets langer de tijd gehad. Ze zijn nu acht dagen bij elkaar en daarna zien ze elkaar niet meer. Maar hij zit er gelukkig bij en hij brengt iets wat veel andere middenvelders niet brengen: scorend vermogen.”

Voetbalhoofdstad
Voetbalhoofdstad
Valentijn ziet het prima. Steijn is een vrij middelmatige en beperkte speler. Laat het alleen zien tegen de kleintjes in de eredivisie maar geeft in de grote wedstrijden niet thuis. Schijnt nog steeds in de binnenzak van Amrabat te zitten na de vernedering door Fenerbahce. Toen ook in 2 wedstrijden geen steijn gezien. Dus Valentijn ziet het messcherp. Steijn is en blijft gewoon een zwakke schakel.

Reacties

Valentijn ziet het prima. Steijn is een vrij middelmatige en beperkte speler. Laat het alleen zien tegen de kleintjes in de eredivisie maar geeft in de grote wedstrijden niet thuis. Schijnt nog steeds in de binnenzak van Amrabat te zitten na de vernedering door Fenerbahce. Toen ook in 2 wedstrijden geen steijn gezien. Dus Valentijn ziet het messcherp. Steijn is en blijft gewoon een zwakke schakel.

Sem Steijn

Sem Steijn
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 23 jaar (12 nov. 2001)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
3
2
2024/2025
Twente
35
27
2023/2024
Twente
34
17
2023
Twente
0
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
3
7
9
2
NEC
4
10
9
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8

Complete Stand

