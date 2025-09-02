Steijn goudeerlijk in eerste Oranje-interview: 'Ik heb de valse hoop dat dát niet hoeft'

heeft 'de valse hoop' dat hij als debutant in de selectie van het Nederlands elftal géén liedje hoeft te zingen ten overstaan van de hele spelersgroep. Dat zegt de aanvoerder van Feyenoord op het trainingsveld van Oranje, waar hij namens Vandaag Inside aan de tand gevoeld wordt door Noa Vahle.

Bondscoach Ronald Koeman had afgelopen vrijdag (eindelijk) goed nieuws voor Steijn. De aanvallende middenvelder, die zich vorig seizoen als speler van FC Twente kroonde tot topscorer van de Eredivisie, ontving dan toch zijn eerste oproep voor Oranje. Koeman werd de voorbije maanden vrijwel non stop gevraagd naar een mogelijke selectie van Steijn en is nu dus tóch gezwicht.

Steijn: 'Ik heb me netjes voorgesteld aan iedereen'

Steijn staat Vahle dinsdagochtend op ontspannen wijze te woord op het trainingsveld van Oranje. "Ik zit hartstikke lekker in mijn vel", geeft de aanvallende middenvelder desgevraagd aan. De verslaggever vraagt naar zijn gevoel bij zijn kennismaking met zijn collega-internationals. "Ik heb het idee dat je dan een soort eerste schooldag hebt, waarbij je iedereen een handje gaat geven, en dat je toch een beetje spanning voelt bij zo'n eerste keer bij Oranje", aldus Vahle. Steijn beaamt: "Ja, dat is het ook wel, als je hier dan binnen komt lopen met je koffertje en je ziet alle grote namen. Ja, ik ben absoluut goed welkom geheten. Ik me netjes voorgesteld aan iedereen."

Steijn gevraagd naar 'ontgroening' bij Oranje: 'Ik heb stiekem de hoop...'

Vahle vraagt vervolgens of Steijn nog 'een soort ontgroening' door moet zien te komen bij zijn eerste selectie voor Oranje: "Als je bij een nieuwe club komt moet je een liedje zingen, is dat bij het Nederlands elftal ook zo?" De Feyenoorder geeft eerlijk antwoord: "Dat weet ik niet, eigenlijk. Maar ik heb stiekem de valse hoop dat het niet hoeft. Nee, nee, nee, ik heb nog geen nummer wat ik dan zou gaan doen. Ik heb er ook nog niet echt over nagedacht, maar heb jij een idee?" Vahle belooft er even over na te denken, maar komt er voor het einde van het interview niet meer op terug.

