Van Persie zorgt voor enorme verrassing bij Steijn

Robin van Persie en Sem Steijn
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
29 augustus 2025, 15:15

Sem Steijn had totaal niet verwacht dat hij door Ronald Koeman opgeroepen zou worden voor het Nederlands elftal, zo maakt Robin van Persie vrijdag duidelijk op de persconferentie van Feyenoord. De trainer van de Rotterdammers kreeg het nieuws een dag eerder van Koeman te horen en had de eer dit vrijdagochtend aan Steijn te vertellen.

Nadat Koeman Steijn als topscorer van de Eredivisie lange tijd links heeft laten liggen, mocht de zomeraanwinst van Feyenoord voor de eerste interlandperiode van het nieuwe seizoen wel op een uitnodiging voor Oranje rekenen. Dat nieuws kreeg Van Persie een dag voor de bekendmaking al te horen. “Ik kreeg gisteren een belletje van de bondscoach en die vertelde dat over Sem. En ook over Quinten (Timber, red.).” Laatstgenoemde kreeg ook een oproep voor de nationale ploeg.

Van Persie kreeg de ‘eer’ om vrijdagochtend aan het tweetal te vertellen dat ze zich mogen melden bij Oranje. “Dat was een heel mooi moment”, blikt Van Persie terug. “Quinten was er uiteraard al eerder bij geweest en voor Sem is het de eerste keer.”

De kersverse aanvoerder van de Rotterdammers hield geen rekening met de oproep, geeft de trainer aan. “Zijn reactie was wel heel mooi en puur”, gaat Van Persie verder. “Hij was echt oprecht ontzettend trots en blij.” Steijn zou donderdag zijn debuut kunnen maken voor Oranje, wanneer in De Kuip wordt gespeeld tegen Polen.

Van Persie geeft blessure-update

Van Persie heeft op de persconferentie ook een update gegeven over de fitheid van zijn selectie. Zo is In-beom Hwang er zondag tegen Sparta niet bij, aangezien hij onlangs een tik heeft gehad. Ook Jordan Lotomba heeft 'een momentje' gehad op de training en is zodoende niet fit genoeg om te spelen. Daartegenover staat de terugkeer van Givairo Read, die volgens de oefenmeester zo goed als zeker terugkeert in de wedstrijdselectie op Het Kasteel. Jakub Moder staat ook weer op het trainingsveld, maar is nog niet fit genoeg om minuten te maken.

Voetbalhoofdstad
Dat snap ik wel dat steijn dat niet verwacht had. Niemand eigenlijk. Voornamelijk omdat steijn het nog niet heeft laten zien. Alleen tegen de kleintjes. Maar tegen Fenerbahce zat hij de hele tijd bij Amrabat in de binnenzak.

@Voetbalhoofdstad niet zo gek dat Steijn is opgeroepen aangezien Veerman er ook regelmatig bijzat. En als iemand het alleen tegen de kleintjes kan….

Geweldig voor deze jongen. Heeft de juiste instelling . Oogje voor de goal. Gaat er dit jaar weer veel.maken. laat ze maar lullen Sem.

