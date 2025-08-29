Koeman haalt twee debutanten bij Oranje voor duels met Polen en Litouwen

De KNVB heeft vrijdagmiddag de selectie van het Nederlands elftal voor de komende twee WK-kwalificatieduels bekendgemaakt. Bondscoach Ronald Koeman roept met doelman Robin Roefs (Sunderland) en Feyenoord-aanvoerder Sem Steijn twee debutanten op voor de duels met Polen en Litouwen.
Oranje is na de eerste twee wedstrijden in de kwalificatiereeks nog foutloos. In juni rekende het keurkorps van Koeman af met achtereenvolgens Finland (0-2) en Malta (8-0). Na het aankomende speelweekend meldt de selectie zich om zich voor te bereiden op de volgende twee wedstrijden in de cyclus. Op donderdag 4 september neemt Oranje het in De Kuip op tegen Polen, op papier de sterkste tegenstander in de poule. Drie dagen later, op zondag 7 september, volgt een uitduel bij Litouwen.
Roefs was afgelopen zomer eerste keeper bij Jong Oranje op het Europees Kampioenschap, ook omdat Rome-Jayden Owusu-Oduro (AZ) met een blessure was afgehaakt. De sluitpost keepte een prima toernooi en verdiende uiteindelijk een bijzonder fraaie transfer van NEC naar Sunderland, dat minimaal 10,5 miljoen euro voor hem neertelde. Daarmee werd Roefs in één klap de duurste NEC-speler ooit. De keeper lijkt zijn selectie te danken te hebben aan het feit dat Nick Olij bij PSV voorlopig veroordeeld is tot een reserverol achter Matej Kovár. In zijn Sparta-periode werd Olij nog regelmatig opgeroepen door Koeman.
De afgelopen maanden klonk een steeds luidere roep om Steijn een kans te geven in Oranje. De 23-jarige aanvallende middenvelder kroonde zich afgelopen seizoen als speler van FC Twente tot topscorer van de Eredivisie en maakte afgelopen zomer voor minimaal tien miljoen euro de overstap naar Feyenoord. Trainer Robin van Persie riep hem direct uit tot aanvoerder. De media vroegen Koeman letterlijk bij elke gelegenheid wel naar een mogelijke oproep voor Steijn, maar de bondscoach hield de boot tot nu toe steeds af. Ruim een week geleden onthulde Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam (Voetbal International) echter al dat Steijn in ieder geval deel zou uitmaken van de voorselectie, die tegenwoordig niet meer bekend wordt gemaakt door de KNVB. Nu blijkt dus dat de aanvallende middenvelder zich maandag definitief voor het eerst mag melden bij Oranje. Opvallend: Steijn speelde niet eerder voor een vertegenwoordigend elftal.
Nathan Aké (Manchester City), Memphis Depay (Corinthians), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Mark Flekken (Bayer 04 Leverkusen), Cody Gakpo (Liverpool), Ryan Gravenberch (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Frenkie de Jong (Barcelona), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Noa Lang (SSC Napoli), Matthijs de Ligt (Manchester United), Donyell Malen (Aston Villa), Tijjani Reijnders (Manchester City), Robin Roefs (Sunderland), Jerdy Schouten (PSV), Xavi Simons (RB Leipzig), Sem Steijn (Feyenoord), Jurriën Timber (Arsenal), Quinten Timber (Feyenoord), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Inter) en Wout Weghorst (Ajax).
Wat heeft steyn bij oranje te zoeken. is steeds onzichtbaar bij de grote jongens. Roefs wel een goede keuze.
Ja je zag het al aankomen natuurlijk. Media, analisten, iedereen schreeuwde om het hardst dat meneer Steijn in Oranje moet en dan gaat die Koeman natuurlijk overstag. Het is volslagen belachelijk. Voetballers hoeven niet meer de ladder op. Nee hoor, een paar wedstrijdjes goed spelen en je wordt zo het Nederlands Elftal binnengehaald. Of je krijgt meteen een aanvoerdersbandje om. Waanzinnig. Ik denk dat hij straks ook voetballer van het jaar wordt.
Ik begrijp dat het, zeker met de voorgeschiedenis van zijn vader, pijn doet dat deze jongen nooit zou hebben gekozen voor Ajax. Maar om hem daarom helemaal af te maken vind ik onzin. Of is dat omdat hij nu bij Feijenoord speelt ?
Kameraden, Koeman wuivend gras. Steijn heeft natuurlijk wel meer kilometers gemaakt en meer gepresteerd dan al die Ajacieden die in het verleden werden opgeroepen. Sommige hadden nog niet eens een debut gemaakt. Wat Weghorst te zoeken heeft in NL? Van Brobby is ie nu wel af al kostte dat ook veel tijd. Ik zou niet zo hautaine doen en Meerdink oproepen. Maak AZ maar duidelijk dat ze Meerdink moeten opleiden en Parrot snel verkopen. Enige reden dat ie moet banken is dat Parrot voor de hoofdprijs verkocht moet worden, AZverdienmodel. Daar heb je als bondscoach gewoon schijt aan toch?
