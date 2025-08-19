'Koeman maakt opmerkelijke ommezwaai: veel besproken Eredivisiespeler tóch in voorselectie Oranje'

De kans is 'groot' dat door bondscoach Ronald Koeman wordt opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de WK-kwalificatieduels van september. Dat wordt althans gemeld door Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam van Voetbal International.

Afgelopen seizoen gingen steeds meer stemmen op om Steijn (23) een kans te geven bij Oranje. De middenvelder kroonde zich bij FC Twente tot topscorer van de Eredivisie en verdiende daarmee een transfer naar Feyenoord, waar trainer Robin van Persie hem direct tot eerste aanvoerder benoemde. Koeman laat Steijn vooralsnog echter links liggen, al wordt hij bij ieder persmoment steevast naar de zoon van Sparta-trainer Maurice Steijn gevraagd.

Artikel gaat verder onder video

René van der Gijp sprak zich maandag in de podcast KieftJansenEgmondGijp nog lovend uit over Valentijn Driessen, die geen mogelijkheid onbenut laat om Koeman aan de tand te voelen over het al dan niet selecteren van Steijn. Tot op heden houdt de bondscoach de poot stijf. "Al heeft Oranje 87 geblesseerden, weet je wie dan niét wordt opgeroepen? Sem Steijn!”, sprak Van der Gijp lachend. Rob Jansen voegde cynisch toe: "Koeman roept nog eerder Maurice dan Sem Steijn op."

Volgens Krabbendam is de bondscoach echter 'om' en is de kans 'groot' dat de aanvoerder van Feyenoord deel gaat uitmaken van de voorselectie voor de aankomende interlandperiode, begin september: "Ook Ronald Koeman lijkt nu de eventuele meerwaarde van Sem Steijn in te zien. Hij zal voor een basisplaats tussen Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders niet in aanmerking komen, maar Steijn brengt met zijn spel rond het doel van de tegenstander wél een kwaliteit en instinct met zich mee dat weinig andere middenvelders hebben", schrijft de VI-journalist.

Programma Nederlands elftal in september

Oranje begon in juni van dit jaar uitstekend aan de kwalificatiereeks voor het WK van 2026, met zeges op Finland (0-2) en Malta (8-0). Begin september komt de selectie van Koeman voor het eerst sinds de zomerstop weer bij elkaar. Oranje neemt het dan op tegen achtereenvolgens Polen (4 september in Rotterdam), Litouwen (7 september in Kaunas) en Malta (9 september in Attard). Of Steijn daadwerkelijk deel uitmaakt van de voorselectie zullen we overigens nooit weten: in mei besloot de KNVB namelijk om de voorlopige spelerslijst niet langer bekend te maken. Pas als de Feyenoorder daadwerkelijk bij de definitieve selectie zit, weten we of Koeman inderdaad van gedachten is veranderd..