'Koeman maakt opmerkelijke ommezwaai: veel besproken Eredivisiespeler tóch in voorselectie Oranje'

Foto: © Imago
Frank Hoekman
19 augustus 2025, 09:49   Bijgewerkt: 10:42

De kans is 'groot' dat Sem Steijn door bondscoach Ronald Koeman wordt opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de WK-kwalificatieduels van september. Dat wordt althans gemeld door Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam van Voetbal International.

Afgelopen seizoen gingen steeds meer stemmen op om Steijn (23) een kans te geven bij Oranje. De middenvelder kroonde zich bij FC Twente tot topscorer van de Eredivisie en verdiende daarmee een transfer naar Feyenoord, waar trainer Robin van Persie hem direct tot eerste aanvoerder benoemde. Koeman laat Steijn vooralsnog echter links liggen, al wordt hij bij ieder persmoment steevast naar de zoon van Sparta-trainer Maurice Steijn gevraagd.

René van der Gijp sprak zich maandag in de podcast KieftJansenEgmondGijp nog lovend uit over Valentijn Driessen, die geen mogelijkheid onbenut laat om Koeman aan de tand te voelen over het al dan niet selecteren van Steijn. Tot op heden houdt de bondscoach de poot stijf. "Al heeft Oranje 87 geblesseerden, weet je wie dan niét wordt opgeroepen? Sem Steijn!”, sprak Van der Gijp lachend. Rob Jansen voegde cynisch toe: "Koeman roept nog eerder Maurice dan Sem Steijn op."

Volgens Krabbendam is de bondscoach echter 'om' en is de kans 'groot' dat de aanvoerder van Feyenoord deel gaat uitmaken van de voorselectie voor de aankomende interlandperiode, begin september: "Ook Ronald Koeman lijkt nu de eventuele meerwaarde van Sem Steijn in te zien. Hij zal voor een basisplaats tussen Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders niet in aanmerking komen, maar Steijn brengt met zijn spel rond het doel van de tegenstander wél een kwaliteit en instinct met zich mee dat weinig andere middenvelders hebben", schrijft de VI-journalist.

Programma Nederlands elftal in september

Oranje begon in juni van dit jaar uitstekend aan de kwalificatiereeks voor het WK van 2026, met zeges op Finland (0-2) en Malta (8-0). Begin september komt de selectie van Koeman voor het eerst sinds de zomerstop weer bij elkaar. Oranje neemt het dan op tegen achtereenvolgens Polen (4 september in Rotterdam), Litouwen (7 september in Kaunas) en Malta (9 september in Attard). Of Steijn daadwerkelijk deel uitmaakt van de voorselectie zullen we overigens nooit weten: in mei besloot de KNVB namelijk om de voorlopige spelerslijst niet langer bekend te maken. Pas als de Feyenoorder daadwerkelijk bij de definitieve selectie zit, weten we of Koeman inderdaad van gedachten is veranderd..

Wat vind jij: verdient Sem Steijn een oproep voor het Nederlands elftal?

69 stemmen

Arena
115 Reacties
8 Dagen lid
407 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    3
    + 1
avatar

M.a.w. Koeman laat zich dus beïnvloeden door de meningen van het journaille en weet ik wie allemaal. Zwakke boel. Sem Steijn wordt de hemel in gehyped, zoals het altijd gaat met voetballers die 3 x leuk gespeeld hebben. Was er laatst niet een bericht over Steijn dat hij te lui is om verdedigend werk te doen? Ik bedoel maar.

Kenneth Vd Kieboom
5 Reacties
641 Dagen lid
22 Likes
Kenneth Vd Kieboom
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Zeg dan gewoon niks joh.....

Arena
115 Reacties
8 Dagen lid
407 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Nee.

Voetbalhoofdstad
316 Reacties
21 Dagen lid
1.056 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    4
    + 1
avatar

Steijn in oranje? Moeten we tegen de kleintjes als Andorra etc? Anders snap ik de keuze niet van Koeman. Steijn is onzichtbaar geweest in de grote wedstrijden. Tegen Fenerbahce was hij totaal nutteloos.

Kenneth Vd Kieboom
5 Reacties
641 Dagen lid
22 Likes
Kenneth Vd Kieboom
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Als pinchhitter wanneer je een goal nodig hebt en vol op de aanval bent dan heb je aan Steijn goud.

Vriendje Stokvis
1.147 Reacties
333 Dagen lid
7.835 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Precies Kenneth maar hij speelt bij Feyenoord dan is het niet goed volgens die kleuters.

Sem Steijn

Sem Steijn
Team: Feyenoord
Leeftijd: 23 jaar (12 nov. 2001)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
2
1
2024/2025
Twente
35
27
2023/2024
Twente
34
17
2023
Twente
0
0

Meer info

