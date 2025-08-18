‘Koeman speelt liever met tien man, dan dat hij Sem Steijn oproept’

René van der Gijp vindt het niet gek dat nog nooit is opgeroepen voor het Nederlands elftal. De analist kan lachen om het feit dat Valentijn Driessen zich al vaker heeft uitgesproken over een oproep voor Steijn, maar Koeman daar telkens geen gehoor aan geeft.

“Bij Valentijn is altijd alles slecht”, begint de goedlachse analist bij KieftJansenEgmondGijp. “Alles is slecht: het eten, het weer… Maar dat Valentijn al maanden aan de kop van Ronald Koeman zeikt over Sem Steijn, vind ik zó goed”, schatert Van der Gijp: “Al heeft Oranje 87 geblesseerden, weet je wie dan niét wordt opgeroepen? Sem Steijn!”

Michel van Egmond gaat mee in de sarcastische opmerkingen van de analist. “Koeman roept nog eerder Maurice Steijn op, dan Sem Steijn.” Hoewel Van der Gijp enigszins cynisch was, denkt hij dat er wel een kern van waarheid in zijn uitspraak zit: “Als je Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong en Tijjani Reijnders hebt, komt Steijn daar niet tussen.”

De Vandaag Inside-analist vervolgt: “Teun Koopmeiners komt bijvoorbeeld niet meer in aanmerking, dus Steijn dan ook niet. Maar dat is ook niet gek.” Van Egmond blijft wél cynisch: “Koeman speelt liever met tien man, dan dat hij Steijn oproept.”

‘Beste Nederlands elftal-selectie ooit’

Eerder in KieftJansenEgmondGijp bespreken de analisten het optreden van Tijjani Reijnders (Manchester City) tegen Wolverhampton Wanderers. De middenvelder gaat volgens hen slagen in de Premier League, wat dan automatisch invloed gaat hebben op Oranje. “Je mag toch verwachten dat we een héél sterk Nederlands elftal krijgen? Voor het WK. Beter kan bijna niet?”, vinden ze. “Dit kan een van de sterkste Nederland elftallen worden”, voegt Rob Jansen daaraan toe.