Live voetbal 2

‘Koeman speelt liever met tien man, dan dat hij Sem Steijn oproept’

Sem Steijn en Ronald Koeman
Foto: © Imago/realtimes
2 reacties
Luuk van Grinsven
18 augustus 2025, 19:27   Bijgewerkt: 19:52

René van der Gijp vindt het niet gek dat Sem Steijn nog nooit is opgeroepen voor het Nederlands elftal. De analist kan lachen om het feit dat Valentijn Driessen zich al vaker heeft uitgesproken over een oproep voor Steijn, maar Koeman daar telkens geen gehoor aan geeft.

“Bij Valentijn is altijd alles slecht”, begint de goedlachse analist bij KieftJansenEgmondGijp. “Alles is slecht: het eten, het weer… Maar dat Valentijn al maanden aan de kop van Ronald Koeman zeikt over Sem Steijn, vind ik zó goed”, schatert Van der Gijp: “Al heeft Oranje 87 geblesseerden, weet je wie dan niét wordt opgeroepen? Sem Steijn!”

Artikel gaat verder onder video

Michel van Egmond gaat mee in de sarcastische opmerkingen van de analist. “Koeman roept nog eerder Maurice Steijn op, dan Sem Steijn.” Hoewel Van der Gijp enigszins cynisch was, denkt hij dat er wel een kern van waarheid in zijn uitspraak zit: “Als je Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong en Tijjani Reijnders hebt, komt Steijn daar niet tussen.”

De Vandaag Inside-analist vervolgt: “Teun Koopmeiners komt bijvoorbeeld niet meer in aanmerking, dus Steijn dan ook niet. Maar dat is ook niet gek.” Van Egmond blijft wél cynisch: “Koeman speelt liever met tien man, dan dat hij Steijn oproept.”

‘Beste Nederlands elftal-selectie ooit’

Eerder in KieftJansenEgmondGijp bespreken de analisten het optreden van Tijjani Reijnders (Manchester City) tegen Wolverhampton Wanderers. De middenvelder gaat volgens hen slagen in de Premier League, wat dan automatisch invloed gaat hebben op Oranje. “Je mag toch verwachten dat we een héél sterk Nederlands elftal krijgen? Voor het WK. Beter kan bijna niet?”, vinden ze. “Dit kan een van de sterkste Nederland elftallen worden”, voegt Rob Jansen daaraan toe.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Van der Vaart ziet maar één Feyenoorder van Champions League-niveau

Van der Vaart ziet maar één Feyenoorder van Champions League-niveau

  • Gisteren, 23:43
  • Gisteren, 23:43
Ajax

Studio Voetbal maakt zomeraankoop Ajax af: 'Lijkt nergens op, 11 miljoen!'

  • Gisteren, 22:53
  • Gisteren, 22:53
Marciano Vink

Vink ziet grote namen van Ajax verzaken: 'Dit gebeurde constant!'

  • Gisteren, 22:51
  • Gisteren, 22:51
3 2 reacties
Reageren
2 reacties
FCJel
513 Reacties
744 Dagen lid
4.805 Likes
FCJel
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Het jammere is dat oranje nog steeds geen fatsoenlijke wereld spits heeft

12deman
96 Reacties
50 Dagen lid
132 Likes
12deman
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Tja die makkelijk scorende meevoetballende spits, hoop op Meerdink nog een grote stap zet al betwijfel ik dat. Denk met weemoed terug aan V Basten Kuyt v Persie v Nistelrooy Hasselbank Huntelaar geen Kieft Bosman Brobby Weghorst

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

FCJel
513 Reacties
744 Dagen lid
4.805 Likes
FCJel
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Het jammere is dat oranje nog steeds geen fatsoenlijke wereld spits heeft

12deman
96 Reacties
50 Dagen lid
132 Likes
12deman
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Tja die makkelijk scorende meevoetballende spits, hoop op Meerdink nog een grote stap zet al betwijfel ik dat. Denk met weemoed terug aan V Basten Kuyt v Persie v Nistelrooy Hasselbank Huntelaar geen Kieft Bosman Brobby Weghorst

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Sem Steijn

Sem Steijn
Team: Feyenoord
Leeftijd: 23 jaar (12 nov. 2001)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
2
1
2024/2025
Twente
35
27
2023/2024
Twente
34
17
2023
Twente
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
NEC
2
8
6
2
PSV
2
7
6
3
Feyenoord
2
3
6
4
PEC
2
3
6
5
AZ
2
3
4

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel