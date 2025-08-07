Hendriks stelt 'heel persoonlijke' vraag aan Koeman: 'Ja, dan moet ik het WK laten schieten'

Ronald Koeman heeft bij De Oranjezomer verteld hoe het gaat met zijn vrouw Bartina, die chronische borstkanker heeft. De bondscoach is optimistisch gestemd, maar kan niet uitsluiten dat hij uiteindelijk zijn trainersloopbaan moet pauzeren om haar bij te staan.

De bondscoach, die donderdagmiddag de Eredivisie Oeuvre Award in ontvangst mocht nemen, zegt dat het ‘redelijk’ gaat met Bartina. “Ze heeft chronisch borstkanker. Dat is ooit begonnen in 2010, het is teruggekomen in 2018 en weer in 2023 en ze zit nog steeds volop in behandeling. Dat wil zeggen: om de drie weken. Ja, dat zijn momenten dat het dan weer minder gaat, allerlei bijverschijnselen.”

“Dat is moeilijk voor het hele gezin, voor de kinderen, voor mij, voor de kleinkinderen”, vervolgt Koeman. “Ee waren ook twee weken op vakantie in Mallorca. Dan is ze even slecht en is ze niet fit, dus ik vond het geweldig dat ze er vandaag bij was.” Bij de uitreiking van de Eredivisie Oeuvre Award bedankte Koeman zijn vrouw voor haar steun en zei hij dat zij een award nog meer verdient.

'Bartina is enorm afgevallen'

“Ze is enorm afgevallen, maar ze is mentaal echt geweldig sterk”, aldus Koeman, waarna presentatrice Hélène Hendriks vraagt of de ziekte van zijn vrouw invloed heeft op zijn werk als bondscoach. “Gelukkig niet. Als bondscoach werk je niet iedere dag, dus er zijn ook heel veel momenten dat ik niet in functie ben en tijd heb voor andere dingen en ook tijd dus om er voor haar te zijn. Dat is mooi en belangrijk, daar gaat het uiteindelijk om.”

Vorig jaar tijdens het EK kon Koeman niet bij zijn vrouw zijn, toen zij in het ziekenhuis lag. “We zijn ook niet zo dat we daar mee te koop lopen. Alleen familie en vrienden weten hoe de situatie is.” Hendriks zegt daarna: “Dit is misschien een hele persoonlijke vraag, maar hebben jullie daar afspraken over gemaakt, zeker ook richting het WK?”

“Nee, geen afspraken, omdat wij nog steeds volledig vertrouwen hebben in de artsen. Gelukkig is het ook een vorm die behandelbaar is. Als de ene behandeling op een gegeven moment uitgewerkt is, dan zijn er nog een aantal andere die op stapel liggen, dus dat is wel wat ons vertrouwen geeft en Bartina ook zeer zeker vertrouwen. Maar als het uiteindelijk wel een keer zover komt, dan is het logisch dat ik daarvoor kies.”