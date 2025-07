Koeman twijfelt openlijk aan beslissing van KNVB

Bondscoach Ronald Koeman betwijfelt of de KNVB er goed aan heeft gedaan om voor het EK voor vrouwen al kenbaar te maken dat Andries Jonker het veld moest ruimen bij de Oranje vrouwen. Dat vertelt de keuzeheer bij De Avondetappe van de NOS.

De KNVB maakte in januari bekend dat Jonker na het EK van deze zomer zou vertrekken als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. Daar heeft de bond de afgelopen tijd de nodige kritiek op gehad. Zo zou de bond de bondscoach hebben ‘ondermijnd’, ‘in de steek gelaten’ en zelfs gesaboteerd. Het EK werd dan ook geen succes. Na een zege op Wales (3-0) volgden zeer pijnlijke nederlagen tegen Engeland (4-0) en Frankrijk (2-5), waarmee uitschakeling een feit was.

Zelf reageerde de bond middels een statement ook al op de keuze om Jonker aan te laten blijven voor het toernooi. "Voorafgaand aan het EK is besloten om na het toernooi een nieuwe koers te varen met een andere bondscoach. Gezien het aflopende contract met Andries Jonker was er geen aanleiding tot eerdere beëindiging; er was vertrouwen om dit EK-traject gezamenlijk af te ronden. Het gehele proces wordt vanzelfsprekend zorgvuldig geëvalueerd", klonk het op de website van de KNVB.

Koeman heeft echter wel twijfels bij de beslissing van de KNVB. "Het is moeilijk om te zeggen dat het een fout is geweest, maar Andries liet wel blijken dat hij er heel erg teleurgesteld over was", stelt de bondscoach, die ook aangeeft niet de insides van het proces te weten. Wel is hij benieuwd naar hoe het is gegaan. "Er gebeurt natuurlijk wel wat. Er is één; een verandering bij een coach en twee; er gebeurt ook wat met een team. Of dat goed is, daar heb ik wel mijn twijfels over."

