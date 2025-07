Driessen vernietigt één persoon na afgang Leeuwinnen

Nigel de Jong is volledig verantwoordelijk voor de afgang van het Nederlands elftal op het EK voor vrouwen, stelt Valentijn Driessen in zijn column in De Telegraaf. De directeur topvoetbal van de KNVB had afscheid moeten nemen van Andries Jonker toen hij vernam dat de spelersgroep klaar met hem was. In plaats daarvan mocht de bondscoach tot na het EK blijven zitten.

De Oranje Leeuwinnen beleefden de afgelopen weken een dramatisch EK. In een zeer lastige groep werd er in de openingswedstrijd nog met 3-0 gewonnen van Wales, om vervolgens met grote cijfers te verliezen van Engeland (4-0) en Frankrijk (5-2). De Jong had in januari besloten dat Jonker tot na het toernooi mocht blijven zitten, om daarna te vertrekken als bondscoach. “Een blunder van jewelste”, schrijft Driessen.

“Met deze beslissing ondermijnde hij de autoriteit van Jonker bij zijn spelersgroep. Zeker omdat De Jong uit de boezem van de selectie vernam dat veel vrouwen na drie jaar Jonker helemaal klaar waren met de Amsterdammer.” Jonker had het op het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland nog wel redelijk gedaan met een plek in de kwartfinale. “Daarna ging het alleen nog maar bergafwaarts”, schetst Driessen. De columnist zag de Leeuwinnen niets presteren in de Nations League, de Olympische Spelen mislopen en nu op het EK ‘door de ondergrens zakken’.

Volgens Driessen was er slechts een manier geweest hoe Jonker normaal voor de groep had kunnen staan tijdens het toernooi. “Met de wetenschap van een onwillige spelersgroep had De Jong zijn bondscoach Jonker slechts mogen handhaven door zich vierkant achter hem op te stellen. En te communiceren dat de positie van de bondscoach pas bij de evaluatie van het EK ter sprake zou komen.” Een betere optie was volgens de journalist als Jonker al voor het EK was vertrokken. “Daarmee had KNVB’er De Jong voorkomen dat hij zijn KNVB-collega Jonker liet zwemmen om hem vervolgens voor het oog van Europa kopje onder te laten gaan.”

Het is niet de eerste grote fout van De Jong die deze zomer tot uiting komt, zo vindt Driessen. “Hij houdt zich schuil als directeur topvoetbal. Misschien geschrokken van de negatieve reacties op zijn missers bij Jong Oranje.” De chef voetbal van De Telegraaf noemt onder meer het verlengen van het contract van Michael Reiziger zonder het EK te evalueren en de donderspeech van De Jong waarmee hij ‘de geloofwaardigheid van Reiziger aantastte’.

De KNVB geeft altijd aan het hoogste na te streven in het voetbal. “Directeuren Marianne van Leeuwen (profs) en Jan Dirk van der Zee (amateurs en vrouwen) raaskallen dat bij de kroonjuwelen van de bond alles in het teken staat van wereldkampioen of Europees kampioen worden. Alleen komt daar met die twee als verantwoordelijke beleidsbepalers, samen met hun rechterhand Nigel de Jong, niets van terecht”, stelt Driessen. “Het is goed om de lat hoog te leggen, maar als je er vervolgens zonder enige consequentie onderdoor mag lopen en je doodlopende weg vervolgen, dan voert de KNVB-top louter symboolbeleid voor de bühne.”

